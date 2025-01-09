Девушка получила сотню часов исправительных работ из-за подарка парня: приговор суда все разъяснил

Девушка поссорилась со своим парнем на глазах людей в центре Львова. В приступе ревности она ударила своего парня букетом роз по голове, рукам и спине.

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Во Львове девушка избила собственного парня букетом роз во время ссоры, нанеся ему легкие телесные повреждения, и получила наказание за нанесение травм. Об этом указано в тексте решения Галицкого районного суда города Львов, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В тексте приговора указано, что инцидент произошел 6 декабря 2024 года на площади Святого Теодора. Тогда парень пришел на встречу с букетом роз, однако девушка не оценила романтический подарок избранника.

Между парой возникла ссора из-за ревности, и в ответ девушка начала бить парня букетом роз по голове, рукам и спине. Затем обвиняемая нашла металлическую палку и нанесла еще 10 раз по своему парню.

В приговоре суда указано, что пострадавший получил легкие дела — синяки, ссадины, царапины, подкожные кровоизлияния и тому подобное. После избиения мужчина обратился в полицию и снял побои. Против девушки открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УКУ (легкие телесные повреждения).

Подозреваемая признала свою вину и раскаялась в содеянном, однако не появлялась в зал суда. Судья Александр Китов учел обстоятельства этого дела и вынес приговор — признать девушкой виновной в совершении преступления и назначить ей наказание в виде 100 часов общественных работ.

Впоследствии издание Zaxid.net сообщило дополнительные подробности об обвиняемой. Девушку зовут Юлия Кулик, она является студенткой Львовского профессионального колледжа индустрии моды.

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