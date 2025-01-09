Дівчина отримала сотню годин виправних робіт через подарунок хлопця: вирок суду все роз'яснив

Дівчина посварилася зі своїм хлопцем на очах людей у центрі Львова. В приступі ревнощів вона вдарила свого хлопця букетом троянд по голові, руках і спині.

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У Львові дівчина побила власного хлопця букетом троянд під час сварки, завдавши йому легких тілесних ушкоджень, і отримала покарання за нанесення травм. Про це вказано у тексті рішення Галицького районного суду міста Львів, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У тексті вироку вказано, що інцидент трапився 6 грудня 2024 року на площі Святого Теодора. Тоді хлопець прийшов на зустріч з букетом троянд, однак дівчина не оцінила романтичний подарунок обранця.

Між парою виникла сварка через ревнощі, і у відповідь дівчина почала бити хлопця букетом троянд по голові, руках і спині. Потім обвинувачена знайшла металеву палицю та завдала ще 10 разів по своєму хлопцеві.

У вироку суду вказано, що постраждалий отримав легкі справи — синці, садна, подряпини, підшкірні крововиливи тощо. Після побиття чоловік звернувся до поліції та зняв побої. Проти дівчини відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (легкі тілесні ушкодження).

Підозрювана визнала свою провину та розкаялась у вчиненому, однак не з'являлася до зали суду. Суддя Олександр Кітов врахував обставини цієї справи та ухвалив вирок — визнати дівчиною винною у скоєнні злочину та призначити їй покарання у вигляді 100 годин громадських робіт.

Згодом видання Zaxid.net повідомило додаткові подробиці про обвинувачену. Дівчину звати Юлія Кулік, вона є студенткою Львівського фахового коледжу індустрії моди.

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