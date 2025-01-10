Мужчину вместе с женой не пустили на самолет: объяснение перевозчика шокирует (фото)

Супруги британцев Абриэлла и Себастьян должны были улететь в отпуск в испанский Тенерифе. Однако компания-перевозчик сняла пару с рейса из-за одной незначительной проблемы.

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32-летняя Абриэлла Монро рассказала, что планировала поехать со своим мужем Себастьяном в отпуск, однако пару не пустили в самолет из-за проблем с паспортом мужа. Об этом пишет британский таблоид Daliy Star.

Журналисты пишут, что в паспорте мужчины обнаружили незначительные повреждения и поэтому женщине разрешили посадку, а ее мужа сняли с рейса. В ответ женщина заявила, что тоже сходит с самолета из-за отношения к любимому.

Паспорт мужчины имеет разорванную страницу и пятно от клея (выделено желтым) (фото: Daily Star)

Госпожа Монро говорит, что когда они проходили таможенный контроль и были duty-free зоне, и там Себастьян показывал свой паспорт, то никаких замечаний не было к его документам. Однако перед самой посадкой ей заявили, что у мужчины несоответствующий документ.

"Мы показали наши посадочные талоны и паспорта, и не было никаких проблем. Мой муж также использовал свой паспорт, чтобы обменять немного денег в аэропорту, посидели в duty-free. Его паспорт приняли, и проблем не было", — говорит женщина.

Далее ее удивило, когда они разговаривали с офицерами контроля, то им объяснили, что согласно закону, паспорт считается недействительным, если на нем есть механические повреждения, надписи или другие следы, которые влияют на идентификацию личности или не способствуют его использованию.

Абриэлла и Себастьян покинули аэропорт после инцидента (фото: Daily Star)

Когда женщина-инвалид и ее муж услышали об этом, то их это шокировало. Они немедленно вышли из зоны посадки и покинули аэропорт, считая, что их должны были заблаговременно еще на предполетной регистрации остановить.

Сейчас пара планирует подать в суд на авиакомпанию Ryanair из-за нарушения прав пассажиров. Компания-перевозчик сообщила журналистам, что снятие с рейса Абриэллы и ее мужа было законным, ведь паспорт Себастьяна был разорван на странице идентификации.

Ранее стало известно, что пассажир открыл дверь самолета из-за ссоры с девушкой. Мужчина на борту самолета авиакомпании JetBlue сломал аварийный выход и попытался покинуть салон во время бурной ссоры со своей девушкой из-за ее мобильного телефона.

Также сообщалось, как самолет задержали из-за опоздания пассажиров, а женщина в салоне показала свою реакцию и прославилась. Рассказав об этой истории в TikTok, Джесси получила ряд неоднозначных комментариев от пользователей сети. Как выяснилось, далеко не все зрители поддержали ее позицию.