Чоловіка разом з дружиною не пустили на літак: пояснення перевізника шокує (фото)

Подружжя британців Абріелла та Себастьян мали полетіти у відпуску до іспанського Тенеріфе. Однак компанія-перевізник зняла пару з рейсу через одну незначну проблему.

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32-річна Абріелла Монро розповіла, що планувала поїхати зі своїм чоловіком Себастьяном у відпустку, однак пару не пустили до літака через проблеми з паспортом чоловіка. Про це пише британський таблоїд Daliy Star.

Журналісти пишуть, що в паспорті чоловіка виявили незначні пошкодження і тому жінці дозволили посадку, а її чоловіка зняли з рейсу. У відповідь жінка заявила, що теж сходить з літака через ставлення до коханого.

Паспорт чоловіка має розірвану сторінку та пляму від клею (виділено жовтим) (фото: Daily Star)

Пані Монро каже, що коли вони проходити митний контроль та були duty-free зоні, і там Себастьян показував свій паспорт, то ніяких зауважень не було до його документів. Однак перед самою посадкою їй заявили, що в чоловіка невідповідний документ.

"Ми показали наші посадкові талони та паспорти, і не було ніяких проблем. Мій чоловік також використав свій паспорт, щоб обміняти трохи грошей в аеропорту, посиділи в duty-free. Його паспорт прийняли, і проблем не було", — каже жінка.

Далі її здивувало, коли вони розмовляли з офіцерами контролю, то їм пояснили, що згідно з законом, паспорт вважається недійсним, якщо на ньому є механічні пошкодження, написи чи інші сліди, які впливають на ідентифікацію особи чи не сприяють його використанню.

Абріелла та Себастьян покинули аеропорт після інциденту (фото: Daily Star)

Коли жінка-інвалід та її чоловік почули про це, то їх це шокувало. Вони негайно вийшли з зони посадки та покинули аеропорт, вважаючи, що їх мали завчасно ще на передпольотній реєстрації зупинити.

Наразі пара планує подати до суду на авіакомпанію Ryanair через порушення прав пасажирів. Компанія-перевізник повідомила журналістам, що зняття з рейсу Абріелли та її чоловіка було законним, адже паспорт Себастьяна був розірваний на сторінці ідентифікації.

Раніше стало відомо, що пасажир відчинив двері літака через сварку з дівчиною. Чоловік на борту літака авіакомпанії JetBlue зламав аварійний вихід і спробував покинути салон під час бурхливої суперечки зі своєю дівчиною через її мобільний телефон.

Також повідомлялося, як літак затримали через запізнення пасажирів, а жінка у салоні показала свою реакцію і прославилась. Розповівши про цю історію у TikTok, Джессі отримала низку неоднозначних коментарів від користувачів мережі. Як з’ясувалось, далеко не всі глядачі підтримали її позицію.