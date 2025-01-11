Люди неправильно хранят яйца: эксперты попытались разрешить давний спор

Дискуссия о правильном хранении яиц не утихает годами. Специалисты предложили свое решение, но к единому мнению, которое бы устроило всех, не пришли.

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Дискуссия о том, где лучше хранить яйца — в холодильнике или в шкафу, — не утихает годами. Чтобы внести ясность, эксперты компании Egg Info, входящей в состав British Lion eggs, дали свой ответ. Однако даже после их рекомендаций мнения остались разделенными. Об этом пишет The Mirror.

На популярной платформе Reddit один из пользователей пользователь задал вопрос: "Нужно ли хранить яйца в холодильнике? После поиска в интернете я нашел противоречивую информацию. Очевидно, что в холодильнике они хранятся дольше, но лучше ли это?"

Специалисты из компании Egg Info утверждают, что яйца следует хранить при стабильной температуре ниже 20°C, избегая перепадов между холодными и теплыми местами. Однако выбор места хранения зависит от условий на вашей кухне.

"Если у вас есть прохладная кладовка, которая остается холодной даже при готовке, яйца можно хранить там. Но если вы готовите блюда, выделяющие много тепла и пара, температура в шкафу может изменяться. Поэтому лучше всего хранить яйца в холодильнике — там температура остается постоянной, и они дольше сохраняют свежесть", — говорится в заявлении.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Эксперты также советуют оставлять яйца в оригинальной картонной упаковке, которая защищает их от повреждений и помогает сохранить свежесть.

"Яичная скорлупа имеет поры, через которые могут проникать запахи и бактерии. Картонная коробка минимизирует этот риск и содержит информацию о сроке годности", — объясняют они.

Мнения пользователей Reddit также разделились. Один из них отметил, что хранит яйца в шкафу, так как использует их быстро. Другой подчеркнул, что климат играет решающую роль: в жаркой и влажной стране яйца всегда лучше держать в холодильнике, в то время как в прохладных домах, таких как британские коттеджи, они могут храниться при комнатной температуре.

"В США яйца моют, что удаляет их естественную защиту, поэтому их обязательно нужно хранить в холодильнике", — отметил один из пользователей

Спор о правильном месте хранения яиц продолжается, но эксперты сходятся в одном: поддержание стабильной температуры и использование оригинальной упаковки — ключ к их свежести.

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