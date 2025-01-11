Люди неправильно зберігають яйця: експерти спробували вирішити давню суперечку

Дискусія про правильне зберігання яєць не вщухає роками. Фахівці запропонували своє рішення, але єдиної думки, яка б влаштувала всіх, не дійшли.

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Дискусія про те, де краще зберігати яйця — в холодильнику чи в шафі, — не вщухає роками. Щоб внести ясність, експерти компанії Egg Info, що входить до складу British Lion eggs, дали свою відповідь. Однак навіть після їхніх рекомендацій думки залишилися розділеними. Про це пише The Mirror.

На популярній платформі Reddit один із користувачів користувач поставив запитання: "Чи потрібно зберігати яйця в холодильнику? Після пошуку в інтернеті я знайшов суперечливу інформацію. Очевидно, що в холодильнику вони зберігаються довше, але чи краще це?"

Фахівці з компанії Egg Info стверджують, що яйця слід зберігати за стабільної температури нижче 20°C, уникаючи перепадів між холодними й теплими місцями. Однак вибір місця зберігання залежить від умов на вашій кухні.

"Якщо у вас є прохолодна комора, яка залишається холодною навіть під час готування, яйця можна зберігати там. Але якщо ви готуєте страви, що виділяють багато тепла і пари, температура в шафі може змінюватися. Тому найкраще зберігати яйця в холодильнику — там температура залишається постійною, і вони довше зберігають свіжість", — йдеться в заяві.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Експерти також радять залишати яйця в оригінальній картонній упаковці, яка захищає їх від пошкоджень і допомагає зберегти свіжість.

"Яєчна шкаралупа має пори, через які можуть проникати запахи та бактерії. Картонна коробка мінімізує цей ризик і містить інформацію про термін придатності", — пояснюють вони.

Думки користувачів Reddit також розділилися. Один із них зазначив, що зберігає яйця в шафі, оскільки використовує їх швидко. Інший наголосив, що клімат відіграє вирішальну роль: у спекотній і вологій країні яйця завжди краще тримати в холодильнику, в той час, як у прохолодних будинках, таких як британські котеджі, вони можуть зберігатися при кімнатній температурі.

"У США яйця миють, що видаляє їхній природний захист, тому їх обов'язково потрібно зберігати в холодильнику", — зазначив один із користувачів

Суперечка про правильне місце зберігання яєць триває, але експерти сходяться в одному: підтримання стабільної температури та використання оригінальної упаковки — ключ до їхньої свіжості.

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