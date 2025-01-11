Огни в ночном небе: крупный город назвали столицей наблюдений НЛО

Тема инопланетян и их внеземных летательных аппаратов остается актуальной как для исследователей, так и для общественности. Однако по мнению эксперта по НЛО Эша Эллиса, люди боятся рассказывать о реальных случаях наблюдения.

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Лондон получил звание столицы наблюдений неопознанных летающих объектов (НЛО) в Великобритании. Об этом пишет Express.

Согласно данным компании SlotsWise, в столице зафиксировано рекордное количество случаев — 280. На втором месте оказался Манчестер с 88 наблюдениями, а Бирмингем и Глазго заняли третье и четвертое места с 73 и 51 случаем соответственно.

Среди самых известных наблюдений в Лондоне — "оранжевый светящийся шар", который в мае 2021 года бесшумно двигался по небу, и овальный объект, замеченный в июне 2022 года.

Манчестер лидирует по количеству наблюдений на уровне округов — 54 случая. Далее следуют Лондон (52), Чешир (37) и Западный Сассекс (34).

Иллюстративное фото Фото: National Geographic

По мнению эксперта по НЛО Эша Эллиса из организации UFO Identified, реальное число наблюдений может быть гораздо выше, так как многие люди не сообщают о них из страха быть высмеянными.

"Несмотря на постепенное снятие стигмы, связанной с темой НЛО, многие все еще боятся говорить об этом. В 2023 году было официально зарегистрировано около 500 наблюдений, но это лишь верхушка айсберга", — говорит он.

Издание отмечает, что исторически наибольшее число случаев наблюдения НЛО было зафиксировано в 2009 году — 286 по всей стране. Для сравнения, в 2024 году число наблюдений сократилось до 89, что делает его одним из самых "спокойных" лет.

Министерство обороны Великобритании официально подтвердило, что больше не расследует случаи НЛО, объяснив это отсутствием доказательств военной угрозы. Однако тема остается актуальной как для исследователей, так и для общественности.

Профессор Брайан Кокс также прокомментировал ситуацию в своем Twitter.

"Было бы замечательно, если бы это оказалось правдой. Но пока нам стоит сосредоточиться на сохранении нашей планеты, а не надеяться, что кто-то прилетит нас спасать", — написал он.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина заметил в небе НЛО, которое заставало его жену заплакать. Супруги наблюдали за ночным небом, когда увидели необычное сияние. Мужчина и его жена сначала приняли неизвестный объект за метеор, но вскоре их мнение изменилось.

Также стало известно, что женщина заявила, что получила послание от инопланетян. Эмили Итон утверждает, что является межпространственным коммуникатором, что позволяет ей общаться напрямую с ангелами, инопланетянами и другими существами из иных измерений.