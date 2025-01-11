Вогні в нічному небі: велике місто назвали столицею спостережень НЛО

Тема інопланетян та їхніх позаземних літальних апаратів залишається актуальною як для дослідників, так і для громадськості. Однак на думку експерта з НЛО Еша Елліса, люди бояться розповідати про реальні випадки спостереження.

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Лондон отримав звання столиці спостережень непізнаних летючих об'єктів (НЛО) у Великій Британії. Про це пише Express.

Згідно з даними компанії SlotsWise, у столиці зафіксовано рекордну кількість випадків — 280. На другому місці опинився Манчестер із 88 спостереженнями, а Бірмінгем і Глазго посіли третє і четверте місця з 73 і 51 випадком відповідно.

Серед найвідоміших спостережень у Лондоні — "помаранчева куля, що світиться", яка в травні 2021 року безшумно рухалася небом, і овальний об'єкт, помічений у червні 2022 року.

Манчестер лідирує за кількістю спостережень на рівні округів — 54 випадки. Далі йдуть Лондон (52), Чешир (37) і Західний Сассекс (34).

Ілюстративне фото Фото: National Geographic

На думку експерта з НЛО Еша Елліса з організації UFO Identified, реальна кількість спостережень може бути набагато вищою, оскільки багато людей не повідомляють про них зі страху бути висміяними.

"Попри поступове зняття стигми, пов'язаної з темою НЛО, багато хто все ще боїться говорити про це. У 2023 році було офіційно зареєстровано близько 500 спостережень, але це лише верхівка айсберга", — говорить він.

Видання зазначає, що історично найбільшу кількість випадків спостереження НЛО було зафіксовано у 2009 році — 286 по всій країні. Для порівняння, у 2024 році кількість спостережень скоротилася до 89, що робить його одним із найбільш "спокійних" років.

Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило, що більше не розслідує випадки НЛО, пояснивши це відсутністю доказів військової загрози. Однак тема залишається актуальною як для дослідників, так і для громадськості.

Професор Браян Кокс також прокоментував ситуацію у своєму Twitter.

"Було б чудово, якби це виявилося правдою. Але поки що нам варто зосередитися на збереженні нашої планети, а не сподіватися, що хтось прилетить нас рятувати", — написав він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив у небі НЛО, яке заставало його дружину заплакати. Подружжя спостерігало за нічним небом, коли побачило незвичайне сяйво. Чоловік і його дружина спочатку прийняли невідомий об'єкт за метеор, але незабаром їхня думка змінилася.

Також стало відомо, що жінка заявила, що отримала послання від інопланетян. Емілі Ітон стверджує, що є міжпросторовою комунікаторкою, що дає їй змогу спілкуватися безпосередньо з ангелами, інопланетянами та іншими істотами з інших вимірів.