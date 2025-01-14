"Коллега", "отец" или "компаньон": собака поможет определиться, к каким владельцам вы принадлежите

Согласно исследованию все владельцы собак делятся на три категории, каждой из которых присущи определенные черты.

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Недавно ученые определили, что все владельцы собак делятся на три категории — "дружеские коллеги", "родители" и "компаньоны". Об этом пишет Соцптгу Living со ссылкой на экспертов.

Исследователи из университета имени Лоранда Этвеша в Венгрии опросили 800 владельцев собак. Людей попросили рассказать, что им нравится в питомцах. Большинство хозяев (97%) любят физический контакт с собакой, 93% нравится "безусловная любовь", которую обеспечивает их собака. Еще 88% признались, что им нравится их "роль". Таким образом были определены три категории владельцев собак.

"Несмотря на общую тенденцию, наблюдаемую в западных странах, где собаки все больше воспринимаются как члены семьи, которые обеспечивают безусловную любовь и поддержку, это исследование подчеркивает, что не все владельцы собак одинаковы, даже в удобной выборке, заинтересованной в исследованиях поведения собак"", — рассказали исследователи.

"Дружественные коллеги" видят в своих питомцах "коллег" и охранников. Скорее всего, они держат бордер-колли, бельгийских или немецких овчарок. В эту категорию попало 31,1% опрошенных.

У "родителей" с собаками сложилась человеческая связь. Хозяева не рассматривают животных исключительно с точки зрения практических функций. Обычно это хозяева выжлы, боксеров. В этой категории почти половина людей, участвовавших в исследовании — 49,5% назвали себя "родителями собак".

"Компаньонами" оказались 19,4% владельцев хозяев собак. Эти владельцы, скорее всего, заведут собак для компании, но сохранят дистанцию, когда дойдет до эмоций. Обычно они заводят кокер-спаниелей, лабрадоров-ретриверов и муди.

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