"Колега", "батько" чи "компаньйон": собака допоможе визначитись, до яких власників ви належите

Відповідно до дослідження всі власники собак поділяються на три категорії, кожній з яких притаманні певні риси.

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Нещодавно науковці визначили, що всі власники собак поділяються на три категорії — "дружні колеги", "батьки" та "компаньйони". Про це пише Сountry Living з посиланням на експертів.

Дослідники з університету імені Лоранда Етвеша в Угорщині опитали 800 власників собак. Людей попросили розповісти, що їм подобається у вихованцях. Більшість господарів (97%) люблять фізичний контакт із собакою, 93% подобається "безумовне кохання", яке забезпечує їх собака. Ще 88% зізналися, що їм подобається їх "роль". Таким чином були визначені три категорії власників собак.

"Попри загальну тенденцію, що спостерігається в західних країнах, де собаки все більше сприймаються як члени сім'ї, які забезпечують безумовну любов і підтримку, це дослідження підкреслює, що не всі власники собак однакові, навіть у зручній вибірці, зацікавленій у дослідженнях поведінки собак"", — розповіли дослідники.

"Дружні колеги" бачать у своїх вихованців "колег" та охоронців. Швидше за все, вони тримають бордер-колі, бельгійських або німецьких вівчарок. До цієї категорії потрапило 31,1% опитаних.

У "батьків" із собаками склався людський зв'язок. Господарі не розглядають тварин виключно з погляду практичних функцій. Зазвичай це хазяїни вижли, боксерів. В цій категорії майже половина людей, які брали участь в дослідженні — 49,5% назвали себе "батьками собак".

"Компаньйонами" виявились 19,4% власників господарів. Ці власники, швидше за все, заведуть собак для компанії, але збережуть дистанцію, коли дійде до емоцій. Зазвичай вони заводять кокер-спаніелів, лабрадорів-ретриверів та муді.

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