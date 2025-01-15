Женщина ради развлечения сделала тест ДНК и раскрыла тайну, которую скрывали 60 лет

Женщину всю жизнь тревожило то, что она очень сильно отличается от своих трех сестер, с которыми росла, но тест ДНК поставил все на свои места.

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Женщина приобрела тест ДНК, чтобы развлечься, но когда увидела результаты, то была потрясена тем, что ее отец — совсем другой человек, чем она думала все свои 60 лет. Об этом она написала на Reddit.

"В 60 лет я узнала, что моим биологическим отцом был человек, которого я считала своим дядей. Я выросла, не зная этого, и даже не уверена, что он знал", — говорится в сообщении.

Женщина уточнила, что все ее родители умерли, а она росла с тремя сестрами, которые внешне очень сильно от нее отличались.

"Они все были высокие, блондинки, худые. Я была низкой, брюнеткой и пышной. Я никогда не вписывалась в их среду", — отметила женщина.

Она подчеркнула, что самое печальное в этой всей истории то, что она едва не умерла, когда рожала ее, а потому ее мать думала, что Бог наказывает ее за измену.

"Самое печальное то, что я едва не умерла, когда родилась, и я знаю, что моя мать думала, что Бог наказывает ее за то, что она изменила. Я не верю в такие вещи, но она так думала. Я никого не обвиняю, я не святая, поэтому понимаю, как такое случается", — подчеркнула женщина.

Напомним, женщина в поисках отца сделала ДНК-тест, но узнала кое-что значительно интереснее.

Фокус также писал, что в Великобритании 19-летний студент "ради смеха" сделал тест ДНК и обнаружил, что структура его генетического материала отличается от структуры ДНК его родителей.