Жінка заради розваги зробила тест ДНК та розкрила таємницю, яку приховували 60 років

Жінку все життя тривожила те, що вона дуже сильно відрізняється від своїх трьох сестер, з якими зростало, але тест ДНК поставив все на свої місця.

Related video

Жінка придбала тест ДНК, щоб розважитись, але коли побачила результати, то була приголомшена тим, що її батько — зовсім інша людина, ніж вона думала всі свої 60 років. Про це вона написала на Reddit.

"У 60 років я дізналася, що моїм біологічним батьком був чоловік, якого я вважала своїм дядьком. Я виросла, не знаючи цього, і навіть не впевнена, що він знав", — йдеться у повідомленні.

Жінка уточнила, що всі її батьки померли, а вона росла з трьома сестрами, які зовнішньо дуже сильно від неї відрізнялись.

"Вони всі були високі, білявки, худі. Я була низькою, брюнеткою і пишною. Я ніколи не вписувалася в їхнє середовище", — зазначила жінка.

Вона підкреслила, що найсумніше в цій всій історії те, що вона ледь не померла, коли народжувала її, а тому її мати думала, що Бог карає її за зраду.

"Найсумніше те, що я ледь не померла, коли народилася, і я знаю, що моя мати думала, що Бог карає її за те, що вона зрадила. Я не вірю в такі речі, але вона так думала. Я нікого не звинувачую, я не свята, тому розумію, як таке трапляється", — наголосила жінка.

Нагадаємо, жінка у пошуках батька зробила ДНК-тест, але довідалась дещо значно цікавіше.

Фокус також писав, що у Великій Британії 19-річний студент "заради сміху" зробив тест ДНК і виявив, що структура його генетичного матеріалу відрізняється від структури ДНК його батьків.