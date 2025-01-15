"Собаки — мой приоритет": женщина развелась с мужем из-за двух собак, что произошло

Женщина уехала на длительный период по рабочим делам, но ее мать прислала фото с домашними любимцами и тем, что с ними сделал ее муж.

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Женщина после трех лет брака решила развестись с мужем, потому что ей не понравилось то, как он ухаживал за собаками, когда ей пришлось поехать в двухнедельную рабочую поездку. Об этом она рассказала на Reddit.

По ее словам, она приобрела щенков еще до знакомства с будущим мужем, а когда они поженились и съехались, то проговорили условия ухода за собаками. В частности, всю ответственность на себя брала женщина, однако мужчина должен был кормить собак ужином в тех случаях, когда женщина задерживалась бы на работе.

Однако, когда женщине пришлось уехать на длительное время по рабочим вопросам, мужчина обязался полностью присмотреть за домашними любимцами.

"Он сказал, чтобы я не волновалась, что с ними все будет хорошо, и я оставила все как есть", — отметила она.

Однако, уже в день отъезда женщине написала ее мать и сообщила, что собаки привязаны на цепи возле дома. Женщина была шокирована и попросила мать отвязать собак и забрать их к себе, а сама прервала поездку и вернулась домой.

Мужчина очень удивился и забеспокоился из-за такого быстрого возвращения жены.

"Я спросила его, что произошло, и он сказал, что потерял моих собак. Я знала, что на самом деле произошло, но подыграла ему. Я спросила: "Как?" И он покорно сказал мне, что привязал их на улице, потому что они слишком шумели, и кто-то, видимо, забрал их. Я была по меньшей мере разочарована. Я спросила его, зачем он это сделал, а он ответил, что они его раздражают и он не должен за них отвечать", — рассказала женщина.

После этого она поднялась наверх и собрала сумку, чтобы поехать к дому своей мамы.

"Он спросил меня, куда я иду, когда я пыталась выйти за дверь. Я сказала, что беру перерыв в отношениях, чтобы все обдумать. С тех пор, как я приехала к маме, он начал "разрывать" мой телефон, называя меня драматичной. Даже моя свекровь называла меня драматичной и эгоистичной. Я не сказала ему, что мои собаки со мной. Но дело не только в этом, а в том, что я ему больше не доверяю. Я решила расстаться после того, как поговорила с мамой и лучшей подругой. Мои собаки — мой приоритет", — подчеркнула женщина.

Напомним, женщина ради развлечения сделала тест ДНК и раскрыла тайну, которую скрывали 60 лет.

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