"Собаки — мій пріоритет": жінка розлучилась з чоловіком через двох песиків, що сталось

Жінка поїхала на тривалий період у робочих справах, але її матір прислала фото з домашніми улюбленцями та тим, що з ними зробив її чоловік.

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Жінка після трьох років шлюбу вирішила розлучитись з чоловіком, бо їй не сподобалось те, як він доглядав за собаками, коли їй довелось поїхати у двотижневу робочу поїздку. Про це вона розповіла на Reddit.

За її словами, вона придбала цуценят ще до знайомства з майбутнім чоловіком, а коли вони одружились та з'їхались, то проговорили умови догляду за собаками. Зокрема, усю відповідальність на себе брала жінка, проте чоловік повинен був годувати собак вечерею у тих випадках, коли жінка затримувалась би на роботі.

Проте, коли жінці довелось поїхати на тривалий час у робочих питаннях, чоловік зобов'язався повністю доглянути за домашніми улюбленцями.

"Він сказав, щоб я не хвилювалася, що з ними все буде добре, і я залишила все як є", — зазначила вона.

Проте, вже у день від'їзду жінці написала її мати та повідомила, що собаки прив'язані на ланцюгу біля будинку. Жінка була шокована та попросила матір відв'язати собак та забрати їх до себе, а сама перервала поїздку та повернулась додому.

Чоловік дуже здивувався та занепокоївся через таке швидке повернення дружини.

"Я запитала його, що сталося, і він сказав, що загубив моїх собак. Я знала, що насправді сталося, але підіграла йому. Я запитала: "Як?" І він покірно сказав мені, що прив'язав їх надворі, бо вони надто галасували, і хтось, мабуть, забрав їх. Я була щонайменше розчарована. Я запитала його, навіщо він це зробив, а він відповів, що вони його дратують і він не повинен за них відповідати", — розповіла жінка.

Після цього вона піднялася нагору і зібрала сумку, щоб поїхати до будинку своєї мами.

"Він запитав мене, куди я йду, коли я намагалася вийти за двері. Я сказала, що беру перерву у стосунках, щоб все обдумати. Відтоді, як я приїхала до мами, він почав "розривати" мій телефон, називаючи мене драматичною. Навіть моя свекруха називала мене драматичною та егоїстичною. Я не сказала йому, що мої собаки зі мною. Але річ не лише в цьому, а в тому, що я йому більше не довіряю. Я вирішила розлучитися після того, як поговорила з мамою і найкращою подругою. Мої собаки — мій пріоритет", — наголосила жінка.

Нагадаємо, жінка заради розваги зробила тест ДНК та розкрила таємницю, яку приховували 60 років.

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