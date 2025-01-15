Женщина решила развлечься на вечеринке своей подруги: теперь муж требует развода

Пользователи в сети поддержали женщину и стали на сторону героини истории. Многие подозревают, что такие действия мужчины свидетельствуют о "скрытом мотиве", которым тот воспользовался для собственных нужд.

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30-летняя женщина получила приглашение со своим 31-летним мужем на вечеринку своей близкой подруги, на которой прекрасно провела время. Однако ее избранник заявил, что из-за ее поведения он хочет с ней развестись, сообщает британский таблоид Mirror.

Героиня истории рассказала на одном из форумов в Reddit, что во время развлечений, ее пригласили к танцу. К ней подошел главный танцор мероприятия и спросил, не хочет ли женщина потанцевать в конкурсе, на что она охотно согласилась.

"Все было весело и беззаботно, и я не осознавала, что во время этого танцор будет носить, раскачивать и раскручивать меня. Хотя это и было довольно непродолжительный промежуток времени, однако я согласилась, ведь отказать было бы грубо и неуместно", — признается женщина.

После того, как она вернулась за столик к возлюбленному, то заметила, что ее муж выглядел "заметно разъяренным", но не выдал ни пары из уст. Однако когда супруги вернулись домой, то он сказал ей, что женщина "пристыдила его перед всеми и полностью презирала его, танцуя с другим мужчиной".

"Для меня танец — это не проблема. Я и не думала, что согласиться на танец будет таким большим делом. Я никогда не хотела причинить ему боль или проявлять неуважение, но его реакция меня заставила думать, может я что-то не так сделала", — откровенно пишет женщина.

Героиня истории указывает, что когда донесла эти аргументы до мужа, то он утверждал, что это лишь доказывает его правоту — она не "думает о его чувствах" и не понимает, насколько он "был настолько расстроен". Это заставило его откровенно говорить, что между ними все кончено, и он подает на развод.

Пользователи в комментариях сразу начали активно комментировать эту историю, однако стали на сторону женщины. Один из жописувачів откровенно сказал, что тот, кто угрожает другому в браке разводом, явно "готовится к нему или показывает свою эмоциональную незрелость".

Второй пользователь убежден, что в действиях мужчины "что-то есть такое, что заставляет задуматься о его действиях". Третий пользователь убежден, что если человек говорит, что он хочет завершить отношения, тогда "лучше уйти и не цепляться за такого человека".

Еще одна пользовательница советует женщине обратить внимание на слова и действия мужчины, которые очень похожи на газлайтинг. Мужчина пытался все проблемы спихнуть на героиню истории и искал повод для развода.

"Если простого публичного танца было достаточно, чтобы говорить об измене, то в этом браке у вас есть явные проблемы. Я думаю, что он просто искал причину для развода, и теперь нашел ее", — пишет автор.

Ранее Фокус писал, как пара подала на развод через 4 дня после свадьбы. Мужчина считал, что их отношения стали крепче после посещения парной терапии с психологом. Впрочем, сразу после свадьбы возлюбленная ошеломила его известием.

Впоследствии сообщалось о 7 парах, которые удивили общество историями своей любви. Эти истории заставляют многих еще раз убедиться, что в жизни может случиться все что угодно.