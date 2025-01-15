Жінка вирішила розважитися на вечірці своєї подруги: тепер чоловік вимагає розлучення

Користувачі в мережі підтримали жінку і стали на сторону героїні історії. Багато хто підозрює, що такі дії чоловіка свідчать про "прихований мотив", яким той скористався для власних потреб.

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30-річна жінка отримала запрошення зі своїм 31-річним чоловіком на вечірку своєї близької подруги, на якій чудово провела час. Однак її обранець заявив, що через її поведінку він хоче з нею розлучитися, повідомляє британський таблоїд Mirror.

Героїня історії розповіла на одному з форумів в Reddit, що під час розваг, її запросили до танцю. До неї підійшов головний танцюрист заходу та запитав, чи не хоче жінка потанцювати у конкурсі, на що вона охоче погодилася.

"Все було весело та безтурботно, і я не усвідомлювала, що під час цього танцюрист буде носити, розгойдувати та розкручувати мене. Хоч це й було доволі нетривалий проміжок часу, однак я погодилася, адже відмовити було б грубо та недоречно", — зізнається жінка.

Після того, як вона повернулася за столик до коханого, то помітила, що її чоловік виглядав "помітно розлюченим", але не видав ні пари з вуст. Однак коли подружжя повернулося додому, то він сказав їй, що жінка "присоромила його перед усіма і повністю зневажала його, танцюючи з іншим чоловіком".

"Для мене танець — це не проблема. Я і не думала, що погодитися на танець буде аж такою великою справою. Я ніколи не хотіла завдати йому болю чи проявляти неповагу, але його реакція мене змусила думати, чи я може щось не так зробила", — відверто пише жінка.

Героїня історії вказує, що коли донесла ці аргументи до чоловіка, то він стверджував, що це лише доводить його правоту — вона не "думає про його почуття" і не розуміє, наскільки він "був настільки засмучений". Це змусило його відверто говорити, що між ними все завершено, і він подає на розлучення.

Користувачі в коментарях відразу почали активно коментувати цю історію, однак стали на сторону жінки. Один з жописувачів відверто сказав, що той, хто погрожує іншому в шлюбі розлученням, явно "готується до нього або показує свою емоційну незрілість".

Другий юзер переконаний, що у діях чоловіка "щось є таке, що змушує задуматися про його дії". Третій дописувач переконаний, що якщо людина каже, шо вона хоче завершити стосунки, тоді "краще піти та не чіплятися за таку людину".

Ще одна користувачка радить жінці звернути увагу на слова та дії чоловіка, які дуже схожі на газлайтинг. Чоловік намагався всі проблеми спихнути на героїню історії та шукав приводу до розлучення.

"Якщо простого публічного танцю було достатньо, щоби говорити про зраду, то в цьому шлюбі у вас є явні проблеми. Я думаю, що він просто шукав причину для розлучення, і тепер знайшов її", — пише дописувачка.

Раніше Фокус писав, як пара подала на розлучення через 4 дні після весілля. Чоловік вважав, що їхні стосунки стали міцнішими після відвідування парної терапії з психологом. Втім, відразу після весілля кохана приголомшила його звісткою.

Згодом повідомлялося про 7 пар, які здивували суспільство історіями свого кохання. Ці історії змушують багатьох ще раз пересвідчитися, що у житті може трапитися все що завгодно.