"Я просто ненавижу": в Британии пицца с ананасами продается за 120 долларов, в чем причина

Ни совладелец ресторана, ни шеф-повар не любят ананасы в пицце. Таким образом они планируют отпугнуть клиентов от заказов блюда.

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Владельцы одной из пиццерий Великобритании установили ошеломляющую цену на гавайскую пиццу с ананасами — там она стоит 100 фунтов стерлингов. Таким образом они хотят отговорить клиентов от ее покупки, пишет The Guardian.

Владельцы пиццерии Lupa Pizza в Норвиче категорически не воспринимают ананасы на пицце. Поэтому включили ее в меню по такой высокой цене, чтобы отпугнуть клиентов от заказов.

"Да, за 100 фунтов вы можете взять ее. Шампанское тоже заказывайте! Давай, монстр!", — так говорится в описании к блюду в меню.

Шеф-повар Квин Джианоран рассказал, что готов класть в пиццу что угодно, кроме ананасов.

"Я люблю пина коладу, но ананасы в пицце? Никогда. Я лучше положил бы на нее чертову клубнику, чем эту тропическую угрозу", — добавил он.

Изобретение гавайской пиццы часто приписывают Сэму Панопулосу, который эмигрировал из Греции в Канаду в 1954 году. В течение 20 лет он вместе с двумя братьями управлял несколькими ресторанами в Онтарио.

Именно Сэм Панопулос в 1960-х годах начал добавлять ананасы в свою пиццу, вскоре после присоединения Гавайев к США в 1959 году. По легенде, он назвал пиццу "Гавайской" в честь марки консервированных ананасов, которые использовал.

Согласно проведенному в 2017 году опросу большинство британцев любят гавайскую пиццу. Однако вопрос добавления в блюдо ананасов в мире широко обсуждается. В частности, в 2017 году президент Исландии был вынужден объяснить, что он не планирует официально запрещать ананасы в пицце после того, как сказал ученикам средней школы, что он "принципиально против" этой начинки.

Напомним, в Гватемале мужчина открыл ресторан на действующем вулкане. Необычная пицца, запеченная на раскаленной лаве, принесла шеф-повару мировое признание.

Добавим, что на Прикарпатье мужчина обокрал пиццерию, но потерял деньги по дороге домой. Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы.