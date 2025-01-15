"Я просто ненавиджу": в Британії піца з ананасами продається за 120 доларів, в чому причина

Ані співвласник ресторану, ані шеф-кухар не люблять ананаси в піці. Таким чином вони планують відлякати клієнтів від замовлень страви.

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Власники однієї з піцерій Великої Британії встановили приголомшливу ціну на гавайську піцу з ананасами — там вона коштує 100 фунтів стерлінгів. Таким чином вони хочуть відмовити клієнтів від її покупки, пише The Guardian.

Власники піцерії Lupa Pizza у Норвічі категорично не сприймають ананаси на піці. Тому включили її в меню за такою високою ціною, аби відлякати клієнтів від замовлень.

"Так, за 100 фунтів ви можете взяти її. Шампанське теж замовляйте! Давай, монстре!ʼ, — так говориться в описі до страви в меню.

Шеф-кухар Квін Джіаноран розповів, що готовий класти в піцу що завгодно, окрім ананасів.

"Я люблю піна коладу, але ананаси у піці? Ніколи. Я краще поклав би на неї чортову полуницю, ніж цю тропічну загрозу", — додав він.

Винахід гавайської піци часто приписують Сему Панопулосу, який емігрував з Греції до Канади в 1954 році. Протягом 20 років він разом з двома братами керував кількома ресторанами в Онтаріо.

Саме Сем Панопулос в 1960-х роках почав додавати ананаси до своєї піци, невдовзі після приєднання Гаваїв до США в 1959 році. За легендою, він назвав піцу "Гавайською" на честь марки консервованих ананасів, які використав.

Згідно з проведеним у 2017 році опитуванням більшість британців люблять гавайську піцу. Однак питання додавання в страву ананасів у світі широко обговорюється. Зокрема, у 2017 році президент Ісландії був змушений пояснити, що він не планує офіційно забороняти ананаси в піці після того, як сказав учням середньої школи, що він "принципово проти" цієї начинки.

Нагадаємо, у Гватемалі чоловік відкрив ресторан на діючому вулкані. Незвичайна піца, запечена на розпеченій лаві, принесла шеф-кухарю світове визнання.

Додамо, що на Прикарпатті чоловік обікрав піцерію, але загубив гроші дорогою додому. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.