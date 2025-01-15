"Нужна работа": хозяйка заставляет собаку выбрасывать мусор, убирать и стирать одежду (видео)

Женщина выложила видео, где ее домашний любимец выполняет разнообразную работу. На вопрос в комментариях об "оплате" женщина ответила, что собака получает вознаграждение в виде лакомства.

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Породы собак различаются характерами, потребностями и желаниями. Некоторые из них очень активные, поэтому им нужно "работать". Именно такое животное у художницы Дейз Ливингстон, которая является владелицей бордер-колли. Она научила свою собаку делать домашнюю работу. Соответствующее видео она выложила в TikTok.

Художница и любительница собак рассказала, что это овчарская порода. Ей очень "нужно работать".

"Но у меня нет овец, поэтому некоторые домашние дела я поручаю выполнять своему бордер-колу", — рассказала Дейз.

На видео она просит своего питомца отнести бумажный мусор в соответствующее ведро — и ее пушистый друг делает это. После этого собака убрала обувь с пола в коридоре и помогла со стиркой — каждую вещь, которую хозяйка дала ей, собака поместила в барабан стиральной машины. В комментариях женщина также рассказывает, что домашний любимец также хочет "помогать мыть тарелки перед тем, как их поместить в посудомоечную машину".

"Могу ли я спросить, что этот добрый мальчик получает финансовую компенсацию за свою работу по дому?" — пошутил один из пользователей сети.

Художница на вопрос ответила, что ее питомец требует оплату собачьими лакомствами.

Напомним, женщина после трех лет брака решила развестись с мужем, потому что ей не понравилось то, как он ухаживал за собаками во время ее двухнедельной рабочей поездки. Во время путешествия ее мать прислала фото с домашними любимцами и тем, что с ними сделал ее муж.

Недавно шестилетнего пса породы бордер-колли Харви назвали"самой умной собакой Британии" и одной из самых умных собак в мире. Он выучил названия 203 своих игрушек и может принести их все своей хозяйке Айрин Хьюлетт.