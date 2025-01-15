"Потрібна робота": господиня змушує собаку викидати сміття, прибирати та прати одяг (відео)

Жінка виклала відео, де її домашній улюбленець виконує різноманітну роботу. На запитання в коментарях про "оплату" жінка відповіла, що собака отримує винагороду у вигляді ласощів.

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Породи собак різняться характерами, потребами та бажаннями. Деякі з них дуже активні, тому їм потрібно "працювати". Саме така тварина у художниці Дейз Лівінгстон, яка є власницею бордер-колі. Вона навчила свого собаку робити хатню роботу. Відповідне відео вона виклала в TikTok.

Художниця та любителька собак розповіла, що це вівчарська порода. Їй дуже "потрібно працювати".

"Але я не маю овець, тому деякі домашні справи я доручаю виконувати своєму бордер-колі", — розповіла Дейз.

На відео вона просить свого вихованця віднести паперове сміття у відповідне відро — і її пухнастий друг робить це. Після цього собака прибрав взуття з підлоги в коридорі та допоміг з пранням — кожну річ, яку господиня дала йому, собака помістив у барабан пральної машини. В коментарях жінка також розповідає, що домашній улюбленець хоче "допомагати мити тарілки перед тим, як їх помістити в посудомийну машину".

"Чи можу я запитати, що цей добрий хлопчик отримує фінансову компенсацію за свою роботу по дому?" — пожартував один із користувачів мережі.

Художниця на запитання відповіла, що її вихованець вимагає оплату собачими ласощами.

Нагадаємо, жінка після трьох років шлюбу вирішила розлучитись з чоловіком, бо їй не сподобалось те, як він доглядав за собаками під час її двотижневої робочої поїздки. Під час подорожі її матір прислала фото з домашніми улюбленцями та тим, що з ними зробив її чоловік.

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