Упрямые и шумные гурманы: эксперт рассказал, каких собак он бы не завел дома (фото, видео)
Эти животные требуют особого внимания и времени, поэтому некоторым людям они могут не "подойти".
Перед тем, как заводить дома собаку, лучше узнать о характере. Эксперт-ветеринар Амир Анвари в TikTok рассказал, какие породы лучше не заводить дома — они могут не "ужиться" с вашим образом жизни.
Какие породы лучше не заводить дома
Таксы могут быть прекрасными "сожителями", однако бывают слишком упрямыми, лаять всю ночь и страдать от сильной тревоги во время разлуки. К тому же они могут иметь проблемы с позвоночником и избыточным весом.
Упомянул эксперт и французского бульдога. Несмотря на свою "милую и очаровательную" внешность, эти собаки подвержены многочисленным заболеваниям, включая проблемы с дыханием и кожей.
По мнению Амира Анвари, содержать их очень дорого. Эту породу он бы себе не стал заводить.
Бельгийскую овчарку малинуа эксперт назвал "машиной". Специалист отметил, что без должного обеспечения эта собака в случае невозможности обеспечить животному должного ухода она может стать "разрушительной".
Бордер-колли очень энергичные, милые, однако эти животные требуют умственной и физической стимуляции. Им также нужен сильный уход.
Лабрадор известен как дружелюбное животное. Однако оно склонно к избыточному весу, поскольку любит есть. Этому животному нужен сильный хозяин.
Ранее эксперт рассказала, какая порода ее пугает. Эти собаки очень умные и способны перехитрить хозяина. Кроме того, они неуравновешенные и могут покусать человека.
Также специалисты рассказывали о самых громких породах собак, которые любят лаять. Такая "разговорчивость" определенных пород собак объясняется генами и образом жизни их предков.