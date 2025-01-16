Упрямые и шумные гурманы: эксперт рассказал, каких собак он бы не завел дома (фото, видео)

Эти животные требуют особого внимания и времени, поэтому некоторым людям они могут не "подойти".

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Перед тем, как заводить дома собаку, лучше узнать о характере. Эксперт-ветеринар Амир Анвари в TikTok рассказал, какие породы лучше не заводить дома — они могут не "ужиться" с вашим образом жизни.

Какие породы лучше не заводить дома

Таксы могут быть прекрасными "сожителями", однако бывают слишком упрямыми, лаять всю ночь и страдать от сильной тревоги во время разлуки. К тому же они могут иметь проблемы с позвоночником и избыточным весом.

Такса Фото: pinterest.com

Упомянул эксперт и французского бульдога. Несмотря на свою "милую и очаровательную" внешность, эти собаки подвержены многочисленным заболеваниям, включая проблемы с дыханием и кожей.

По мнению Амира Анвари, содержать их очень дорого. Эту породу он бы себе не стал заводить.

Французский бульдог

Бельгийскую овчарку малинуа эксперт назвал "машиной". Специалист отметил, что без должного обеспечения эта собака в случае невозможности обеспечить животному должного ухода она может стать "разрушительной".

Бельгийская овчарка Малинуа

Бордер-колли очень энергичные, милые, однако эти животные требуют умственной и физической стимуляции. Им также нужен сильный уход.

Лабрадор известен как дружелюбное животное. Однако оно склонно к избыточному весу, поскольку любит есть. Этому животному нужен сильный хозяин.

Ранее эксперт рассказала, какая порода ее пугает. Эти собаки очень умные и способны перехитрить хозяина. Кроме того, они неуравновешенные и могут покусать человека.

Также специалисты рассказывали о самых громких породах собак, которые любят лаять. Такая "разговорчивость" определенных пород собак объясняется генами и образом жизни их предков.