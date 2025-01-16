Уперті і галасливі гурмани: експерт розповів, яких собак він би не завів удома (фото, відео)

Ці тварини вимагають особливої уваги й часу, тому деяким людям вони можуть не "підійти".

Related video

Перед тим, як заводити вдома собаку, краще дізнатись про характер. Експерт-ветеринар Амір Анварі в TikTok розповів, які породи краще не заводити вдома — вони можуть не "ужитись" з вашим способом життя.

Які породи краще не заводити вдома

Такси можуть бути прекрасними "співмешканцями", однак бувають занадто впертими, гавкати всю ніч і страждати від сильної тривоги під час розлуки. До того ж вони можуть мати проблеми з хребтом та надмірною вагою.

Такса Фото: pinterest.com

Згадав експерт і французького бульдога. Попри свою "милу і чарівну" зовнішність, ці собаки схильні до численних захворювань, включаючи проблеми з диханням і шкірою.

На думку Аміра Анварі, утримувати їх дуже дорого. Цю породу він би собі не став заводити.

Французський бульдог

Бельгійську вівчарку малінуа експерт назвав "машиною". Фахівець зазначив, що без належного забезпечення ця собака в разі неможливості забезпечити тварині належного догляду вона може стати "руйнівною".

Бельгійська вівчарка Малінуа

Бордер-колі дуже енергійні, милі, однак ці тварини вимагають розумової та фізичної стимуляції. Їм також потрібен сильний догляд.

Лабрадор відомий як доброзичлива тварина. Однак вона схильна до надмірної ваги, оскільки любить їсти. Цій тварині потрібен сильний господар.

Раніше експертка розповіла, яка порода її лякає. Ці собаки дуже розумні й здатні перехитрити господаря. Окрім того, вони неврівноважені та можуть покусати людину.

Також фахівці розповідали про найгучніші породи собак, які люблять гавкати. Така "балакучість" певних порід собак пояснюється генами та способом життя їхніх предків.