Владельцы продают дом за миллионы, но никто не покупает: во всем виноваты пингвины (видео)

Комментаторы в соцсетях отреагировали на странное объявление разными версиями. Одни говорят, что он подойдет фанатам пингвинов, тогда как другие говорят о "кринже" и невероятной завышенной стоимости дома.

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Один владелец дома в Великобритании выставил свой дом на продажу на популярной платформе RightMove за 500 тыс. фунтов (более 25 млн грн). Однако в сети возникла дискуссия из-за странной любви хозяев к игрушечным пингвинам в одной из комнат, сообщает издание Mirror.

Известный блогер в Tiktok под ником HousingHorrors записал небольшой ролик о том, что нашел этот дом совершенно случайно. Он убежден, что с этим домом "явно что-то не так".

Ролик блогера стал вирусным — собрал более 370 тыс. просмотров, более 7,5 тыс. лайков и десятки комментариев от пользователей.

"Мне кажется, что это даже похоже на нашествие пингвинов. Мне интересно, любят ли владельцы этой недвижимости пингвинов или нет, я не очень уверен. Но вы только посмотрите на этого огромного пингвина. Он просто огромный", — рассказывает автор ролика и указывает на фото.

Засилье пингвинов в комнате (фото: Rightmove)

Пользователи в сети начали активно обсуждать эту ситуацию. Многие говорили, что просить за такой дом с такими условиями 500 тыс. фунтов (более 25 млн грн) является "не иначе как полным безумием".

Второй пользователь отметил манию владельцев на пернатых. Он отметил, что когда смотрел фото комнаты с пингвинами, то подумал о других вещах в комнате и нашел подтверждение своей версии.

"У них даже есть маленькая футболка с пингвином. Это же просто полное безобразие", — признается корреспондент.

Другой юзер убежден, что люди создали себе "святыню с пингвинами", где есть все возможные изображения пернатых — от игрушек и стикеров до книг, полотенец, подушек и многого другого.

"Ох, у них прямо святыня пингвинов. Абсолютно все в этой комнате посвящено этой теме. У них есть книги о пингвинах, кухонные полотенца с пингвинами, у них есть принты пингвинов, подушки с пингвинами. Точно подойдет тем, кто "тащится" от этих птиц", — пишет третий пользователь.

Сейчас объявление с продажей дома, которое было размещено еще 8 ноября прошлого года, до сих пор является актуальным. Пока неизвестно, повлияла ли ситуация с комнатой с пингвинами на то, что к этому дому не проявляют интереса.

Ранее стало известно, что необычный дом на острове вызвал недо умение у покупателей. Однако вместо интереса к характеристикам жилья пользователи соцсетей обратили внимание на его необычную архитектуру.

Также сообщалось, как мужчина выиграл в лотерею дом посреди леса, но так и не сможет там пожить. Решение продать элитную недвижимость площадью 5 000 кв. футов посреди тропического леса он объяснил желанием помочь родным.