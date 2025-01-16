Власники продають будинок за мільйони, але ніхто не купує: в усьому винуваті пінгвіни (відео)

Коментатори в соцмережах відреагували на дивне оголошення різними версіями. Одні кажуть, що він підійде фанатам пінгвінів, тоді як інші кажуть про "крінж" та неймовірну завищену вартість будинку.

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Один власник будинку в Великій Британії виставив свій будинок на продаж на популярній платформі RightMove за 500 тис. фунтів (понад 25 млн грн). Однак в мережі виникла дискусія через дивну любов хазяїв до іграшкових пінгвінів у одній з кімнат, повідомляє видання Mirror.

Відомий блогер у Tiktok під ніком HousingHorrors записав невеликий ролик про те, що знайшов цей будинок зовсім випадково. Він переконаний, що з цим домом "явно щось не так".

Ролик блогера став вірусним — зібрав понад 370 тис. переглядів, понад 7,5 тис. вподобайок і десятки коментарів від користувачів.

"Мені здається, що це навіть схоже на нашестя пінгвінів. Мені цікаво, чи люблять власники цієї нерухомості пінгвінів, чи ні, я не дуже впевнений. Але ви тільки подивіться на цього величезного пінгвіна. Він просто величезний", — розповідає автор ролика і вказує на фото.

Засилля пінгвінів у кімнаті (фото: Rightmove)

Користувачі в мережі почали активно обговорювати цю ситуацію. Багато хто казав, що просити за такий будинок з такими умовами 500 тис. фунтів (понад 25 млн грн) є "не інакше як повним божевіллям".

Другий користувач відзначив манію власників на пернатих. Він зауважив, що коли дивився фото кімнати з пінгвінами, то подумав про інші речі у кімнаті та знайшов підтвердження своїй версії.

"У них навіть є маленька футболка з пінгвіном. Це ж просто повне безґлуздя", — зізнається дописувач.

Інший юзер переконаний, що люди створили собі "святиню з пінгвінами", де є всі можливі зображення пернатих — від іграшок та стікерів до книжок, рушників, подушок і багато чого іншого.

"Ох, у них прямо святиня пінгвінів. Абсолютно все в цій кімнаті присвячено цій темі. У них є книги про пінгвінів, кухонні рушники з пінгвінами, у них є принти пінгвінів, подушки з пінгвінами. Точно підійде тим, хто "тащиться" від цих птахів", — пише третій користувач.

Наразі оголошення з продажем будинку, яке було розміщене ще 8 листопада минулого року, досі є актуальним. Наразі невідомо, чи ситуація з кімнатою з пінгвінами вплинула на те, що до цього будинку не проявляють інтересу.

Раніше стало відомо, що незвичайний будинок на острові викликав подив у покупців. Однак замість інтересу до характеристик житла користувачі соцмереж звернули увагу на його незвичайну архітектуру.

Також повідомлялося, як чоловік виграв в лотерею будинок посеред лісу, але так і не зможе там пожити. Рішення продати елітну нерухомість площею 5 000 кв. футів посеред тропічного лісу він пояснив бажанням допомогти рідним.