Чоловік виграв в лотерею будинок посеред лісу, але так і не зможе там пожити (фото)

У маєтку є три спальні, окремий кінозал та чудова вітальня відкритого планування. Кухня обладнана великим центральним "островом", банкетною зоною і столом для сніданку з видом на великий сад.

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Британець Кріс Мілнс з міста Падсі (Західний Йоркшир) торік виграв у лотереї Omaze Million Pound House Draw будинок вартістю 2,5 мільйона фунтів стерлінгів. Зараз він виставив нерухомість на продаж, щоб отримати готівку. Про це пише видання The Mirror.

60-річний майбутній дідусь взяв участь у розіграші, не сказавши про це своїй дружині Джулс та дітям, й був дуже здивований, коли дізнався про перемогу. Рішення продати елітну нерухомість площею 5 000 кв. футів посеред тропічного лісу він пояснив бажанням допомогти рідним.

За словами Кріса, який виріс у державному маєтку, одержані гроші краще використати на те, щоб дати своїм дітям і онукам старт у житті, якого у нього ніколи не було.

Кріс Мілнс та його родина Фото: Omaze

"Після виграшу нам з сім’єю дуже подобалося проводити час в цьому будинку, особливо на Різдво. Дорсет — чудова місцина, а будинок — моя мрія з багатьох причин. Однак ми любимо те місце, де живемо зараз, тому вирішили продати нерухомість і покласти гроші в банк", — розповідає британець.

Цих заощаджень, на думку чоловіка, має вистачити на те, щоб не турбуватися про пенсію, а також дати дітям стимул для розвитку та початку успішної кар’єри.

Будинок мрії

У маєтку є три спальні, окремий кінозал та чудова вітальня відкритого планування. Кухня обладнана великим центральним "островом", банкетною зоною і столом для сніданку з видом на великий сад. Біля головної спальні облаштована гардеробна, а також ванна кімната, схожа на SPA-салон.

"Ми наполегливо працювали все своє життя. Доводилося переживати складні часи протягом, але після цієї перемоги майбутнє ще ніколи не виглядало таким райдужним", — резюмував переможець лотереї.

Кріс Мілнс вирішив продати маєток Фото: Omaze

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу.

А от 57-річний Філіп з американського міста Вашингтон (Колумбія, США) вгадав усі п'ять чисел у двох лотерейних білетах Lucky for Life й зірвав мільйонний джекпот. Однак чоловік випадково загубив один з виграшних білетів на 500 тисяч доларів.