Мужчина выиграл в лотерею дом посреди леса, но так и не сможет там пожить (фото)

В особняке есть три спальни, отдельный кинозал и великолепная гостиная открытой планировки. Кухня оборудована большим центральным "островом", банкетной зоной и столом для завтрака с видом на большой сад.

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Британец Крис Милнс из города Падси (Западный Йоркшир) в прошлом году выиграл в лотерее Omaze Million Pound House Draw дом стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Сейчас он выставил недвижимость на продажу, чтобы получить наличные. Об этом пишет издание The Mirror.

60-летний будущий дедушка принял участие в розыгрыше, не сказав об этом своей жене Джулс и детям, и был очень удивлен, когда узнал о победе. Решение продать элитную недвижимость площадью 5 000 кв. футов посреди тропического леса он объяснил желанием помочь родным.

По словам Криса, который вырос в государственном поместье, полученные деньги лучше использовать на то, чтобы дать своим детям и внукам старт в жизни, которого у него никогда не было.

Крис Милнс и его семья Фото: Omaze

"После выигрыша нам с семьей очень нравилось проводить время в этом доме, особенно на Рождество. Дорсет — замечательная местность, а дом — моя мечта по многим причинам. Однако мы любим то место, где живем сейчас, поэтому решили продать недвижимость и положить деньги в банк", — рассказывает британец.

Этих сбережений, по мнению мужчины, должно хватить на то, чтобы не беспокоиться о пенсии, а также дать детям стимул для развития и начала успешной карьеры.

Дом мечты

В особняке есть три спальни, отдельный кинозал и великолепная гостиная открытой планировки. Кухня оборудована большим центральным "островом", банкетной зоной и столом для завтрака с видом на большой сад. Возле главной спальни обустроена гардеробная, а также ванная комната, похожая на SPA-салон.

"Мы упорно работали всю свою жизнь. Приходилось переживать сложные времена на протяжении, но после этой победы будущее еще никогда не выглядело таким радужным", — резюмировал победитель лотереи.

Крис Милнс решил продать поместье Фото: Omaze

Напомним, ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по 375 тысяч долларов в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша.

А вот 57-летний Филипп из американского города Вашингтон (Колумбия, США) угадал все пять чисел в двух лотерейных билетах Lucky for Life и сорвал миллионный джекпот. Однако мужчина случайно потерял один из выигрышных билетов на 500 тысяч долларов.