Двуязычная женщина не могла поверить в то, что говорили о ней иностранцы в лифте

Автор истории как раз возвращалась с пробежки на закате солнца и зашла в лифт с семьей, которая разговаривала на французском языке. Незнакомцы и подумать не могли, что попутчица все понимает.

Related video

28-летняя двуязычная женщина из Ванкувера (Канада) недавно пересеклась в лифте с семьей, которая между собой общалась на французском. Очевидно, эти люди понятия не имели, что незнакомка знает их родной язык и понимает все сказанное. Подробнее об этом случае женщина рассказала на одном из тематических форумов на Reddit.

Автор истории говорит, что как раз возвращалась с пробежки на закате солнца и зашла в лифт с семьей, разговаривающей на французском языке.

"Это была супружеская пара с тремя детьми — мальчикам примерно по 8-10 лет. Я плохо ориентируюсь в возрастных категориях, но они были в том возрасте, когда уже могли говорить и осознавать свое поведение", — отмечает женщина.

Странная сцена

Когда лифт поднялся на второй этаж, общение семьи переключилось на ее внешность. Отец спросил: "Alors, elle est belle ou pas belle?" ("Итак, она красивая или нет?"). Один из трех детей быстро ответил: "Pas belle" ("Некрасивая").

"На секунду я перестала дышать. Поняла, что они откровенно обсуждают мою красоту", — добавляет автор истории.

Выйдя из лифта, женщина повернулась к семье и сказала на совершенном французском: "Bonne soirée" ("Добрый вечер").

Женщина попала в курьезную ситуацию в лифте Фото: Pixels

Неожиданная реакция

"Выражение их лиц? Абсолютно безвинно. Я быстро ушла, но жалею, что не посмотрела им в глаза, пока дверь закрывалась. Сталкивалась с грубыми комментариями и раньше, но этот момент стал вишенкой на торте. Мечтала о ситуации, когда могла бы использовать другой язык, чтобы удивить кого-то, кто думал, что ничего не понимаю", — резюмирует она.

Пользователи Reddit начали активно обсуждать эту историю в разделе комментариев.

"То, что их разоблачили, сохранив вежливость, стало лучшей частью этой истории", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Надо было сказать: ваши папа и мама тоже не очень постарались".

Напомним, 59-летний Равиндран Наир из индийского города Тируванантапурам застрял в лифте государственной больницы, где работает его жена, и провел там почти 42 часа без еды, воды и света.

Кроме того, туристка Кейт сделала себе красивое тату на арабском языке, но зря не поинтересовалась переводом. Путешественница объяснила, что увидела такую же надпись на рынке в Марокко. В комментариях под ее видео пользователи начали насмехаться и иронизировать.