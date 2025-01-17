Двомовна жінка не могла повірити в те, що говорили про неї іноземці у ліфті

Авторка історії саме поверталася з пробіжки на заході сонця й зайшла в ліфт з сім'єю, що розмовляла французькою мовою. Незнайомці й подумати не могли, що попутниця все розуміє.

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28-річна двомовна жінка з Ванкувера (Канада) нещодавно перетнулась у ліфті з родиною, яка між собою спілкувалась французькою. Очевидно, ці люди й гадки не мали, що незнайомка знає їхню рідну мову і розуміє все сказане. Детальніше про цей випадок користувачка розповіла на одному з тематичних форумів на Reddit.

Авторка історії каже, що саме поверталася з пробіжки на заході сонця й зайшла в ліфт з сім'єю, що розмовляла французькою мовою.

"Це була подружня пара з трьома дітьми — хлопчикам приблизно по 8-10 років. Я погано орієнтуюся у вікових категоріях, але вони були в тому віці, коли вже могли говорити та усвідомлювати свою поведінку", — зазначає жінка.

Дивна сцена

Коли ліфт піднявся на другий поверх, спілкування сім'ї переключилось на її зовнішність. Батько запитав: "Alors, elle est belle ou pas belle?" ("Отже, вона гарна чи ні?"). Один з трьох дітей швидко відповів: "Pas belle" ("Негарна").

"На секунду я перестала дихати. Зрозуміла, що вони відверто обговорюють мою красу", — додає авторка історії.

Вийшовши з ліфта, жінка повернулася до родини й сказала досконалою французькою: "Bonne soirée" ("Доброго вечора").

Жінка потрапила в курйозну ситуацію у ліфті Фото: Pixels

Неочікувана реакція

"Вираз їхніх облич? Абсолютно неоціненний. Я швидко пішла, але шкодую, що не подивилася їм в очі, поки двері зачинялися. Стикалася з грубими коментарями й раніше, але цей момент став вишенькою на торті. Мріяла про ситуацію, коли могла б використати іншу мову, аби здивувати когось, хто думав, що нічого не розумію", — резюмує вона.

Користувачі Reddit почали активно обговорювати цю історію у розділі коментарів.

"Те, що їх викрили, зберігши ввічливість, стало найкращою частиною цієї історії", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Треба було сказати: ваші тато і мама теж не дуже постарались".

Нагадаємо, 59-річний Равіндран Наїр з індійського міста Тіруванантапурам застряг у ліфті державної лікарні, де працює його дружина, й провів там майже 42 години без їжі, води та світла.

Крім того, туристка Кейт зробила собі красиве тату арабською мовою, але дарма не поцікавилась перекладом. Мандрівниця пояснила, що побачила такий самий напис на ринку в Марокко. У коментарях під її відео юзери почали насміхатися та іронізувати.