Женщина переделала старый диван из секонд-хенда в жемчужину всего интерьера (фото)

Сейчас старый диван трудно отличить от брендового Willem от Swoon, который стоит 87 тысяч гривен. Пользователи сети пишут, что поражены от увиденного.

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Организатор пространства за копейки превратила старый диван, приобретенный в секонд-хенде, в украшение всего интерьера. Собственным опытом женщина поделилась в социальных сетях, вдохновив многих зрителей.

"POV: когда вы хотите мягкий диван, но есть только секонд-хенд", — отметила мастерица на все руки в описании к видео.

В кадре она продемонстрировала серый диван со складками по длине и двумя подушками. Поскольку диван в оригинале продавался без ножек, поэтому выглядел очень дешево.

Реставрация мебели

"Купила этот диван на складской распродаже, он был сильно поврежден сзади, разорванный, с темными пятнами от краски сбоку. Но я всегда говорю, что надо видеть потенциал в таких изделиях!", — пояснила она.

Диван до реставрации Фото: TikTok

Для начала автор видео опрыскала ткань водой, чтобы сделать ее влажной, а затем покрасила смесью для обивки в оливковый цвет. С помощью обычной кисточки мастерица нанесла первый слой краски на весь диван и оставила сохнуть. После этого взялась за покрытие разорванной нижней части дивана с помощью листа черной ткани и степлера. Ну и финальный этап — монтаж черных ножек.

В конце концов, сейчас диван из секонд-хенда трудно отличить от брендового Willem от Swoon, который стоит 1 699 фунтов стерлингов (87,5 тыс. грн).

Мнения зрителей

Зрители были поражены от увиденного в этом ролике.

"Обожаю это! У меня есть 2 стула из секонд-хенда, которые надо так же покрасить";

"Боже мой! Я даже не знал, что существует краска для изменения цвета мебели!";

"Это потрясающе, молодец".

Напомним, ранее Фокус писал о блогере, который занимается поиском уникальных вещей. Парень рассказал о дизайнерском аксессуаре стоимостью несколько тысяч американских долларов, который ему удалось приобрести за копейки на секонд-хенде сети Goodwill Outlets.

А вот мать-одиночка Кара Вайолет показала огромное количество подарков на день рождения для своего 7-летнего сына Луиса, которые она приобрела в местных секонд-хендах и благотворительных магазинах. О своем опыте сообразительная женщина рассказала в серии видео на странице в TikTok.