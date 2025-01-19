Жінка переробила старий диван з секонд-хенду на перлину всього інтер'єру (фото)

Зараз старий диван важко відрізнити від брендового Willem від Swoon, що коштує 87 тисяч гривень. Користувачі мережі пишуть, що вражені від побаченого.

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Організаторка простору за копійки перетворила старий диван, придбаний у секонд-хенді, на окрасу всього інтер’єру. Власним досвідом жінка поділилася у соціальних мережах, надихнувши багатьох глядачів.

"POV: коли ви хочете м’який диван, але маєте лише секонд-хенд", — зазначила майстриня на всі руки в описі до відео.

У кадрі вона продемонструвала сірий диван зі складками по довжині та двома подушками. Оскільки диван в оригіналі продавався без ніжок, тож виглядав дуже дешево.

Реставрація меблів

"Купила цей диван на складському розпродажі, він був сильно пошкоджений ззаду, розірваний, з темними плямами від фарби збоку. Але я завжди кажу, що треба бачити потенціал у таких виробах!", — пояснила вона.

Диван до реставрації Фото: TikTok

Для початку авторка відео обприскала тканину водою, щоб зробити її вологою, а потім пофарбувала сумішшю для оббивки в оливковий колір. За допомогою звичайного пензлика майстриня нанесла перший шар фарби на весь диван і залишила сохнути. Після цього взялася за покриття розірваної нижньої частини дивана за допомогою аркуша чорної тканини та степлера. Ну і фінальний етап — монтаж чорних ніжок.

Врешті-решт, зараз диван із секонд-хенду важко відрізнити від брендового Willem від Swoon, що коштує 1 699 фунтів стерлінгів (87,5 тис. грн).

Думки глядачів

Глядачі були вражені від побаченого у відео організаторки простору.

"Обожнюю це! У мене є 2 стільці з секонд-хенду, які треба так само пофарбувати";

"Боже мій! Я навіть не знав, що існує фарба для зміни кольору меблів!";

"Це приголомшливо, молодець".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогера, який займається пошуком унікальних речей. Хлопець розповів про дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.

А от мати-одиначка Кара Вайолет показала величезну кількість подарунків на день народження для свого 7-річного сина Луїса, які вона придбала в місцевих секонд-хендах та благодійних магазинах. Про свій досвід кмітлива жінка розповіла в серії відео на сторінці у TikTok.