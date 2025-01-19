Мать ребенка с особым цветом волос постоянно оправдывается перед людьми (фото)

Люди предполагают, что мальчик может быть "близнецом-химерой". Этим термином называют малыша, который родился с двумя наборами ДНК. Такое случается на раннем этапе беременности двойней.

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Учительнице из американского Коннектикута Дине Конлог приходится постоянно отвечать на одни и те же вопросы, когда речь заходит о самом младшем из трех ее сыновей. Люди часто интересуются, для чего она красит ребенку волосы, но женщина клянется, что никогда этого не делала. Детали истории мать раскрыла на своей странице в TikTok.

Дини и ее муж Митчел — счастливые родители трех сыновей (23, 20 и 8 лет). Впрочем, больше всего внимания к себе привлекает именно самый маленький мальчик с уникальным цветом волос.

"Мы начали замечать его особенность, когда он был еще малышом. С годами это становилось все более драматично", — рассказала Конлог в интервью журналистам издания Newsweek.

Комментарии под видео в TikTok заставили Конлог объяснить зрителям, что это его естественный оттенок волос. "Моему сыну часто делают комплименты, но чаще всего люди думают, что это краска", — добавляет американка.

Генетика

Зрители предположили, что мальчик может быть "близнецом-химерой". Этим термином называют малыша, который родился с двумя наборами ДНК. Такое может случиться на раннем этапе беременности двойней, когда один эмбрион поглощает клетки другого.

Дина считает, что это связано с "разнообразной генетикой", ведь ее муж наполовину самоанец и наполовину ирландец. У него очень темные волосы на голове, но рыжая борода.

Мальчик родился с особым цветом волос Фото: TikTok

Мать полностью принимает "уникальность" своего сына, однако была поражена резонансом, который возник в ходе обсуждения.

Напомним, ранее 59-летняя Венди Паджет из города Перта (Австралия), которая имела видимые признаки старения, помолодела почти вдвое благодаря пластической операции. Результатами внешней трансформации своей пациентки клиника поделилась на странице в TikTok.

А вот 33-летняя Анжела Хатчинсон из Великобритании стеснялась двойного подбородка еще с подросткового возраста. Со временем ей удалось заметно похудеть, но это не помогло избавиться от дефекта, поэтому женщина решилась на пластическую операцию и не пожалела о своем решении.