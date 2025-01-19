Мати хлопчика з особливим кольором волосся постійно виправдовується перед людьми (фото)

Люди припускають, що хлопчик може бути "близнюком-химерою". Цим терміном називають малюка, який народився з двома наборами ДНК. Таке трапляється на ранньому етапі вагітності двійнею.

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Учительці з американського Коннектикуту Діні Конлог доводиться постійно відповідати на одні й ті ж запитання, коли мова заходить про наймолодшого з трьох її синів. Люди часто цікавляться, для чого вона фарбує дитині волосся, але жінка присягається, що ніколи цього не робила. Деталі історії мати розкрила на своїй сторінці у TikTok.

Діні та її чоловік Мітчел — щасливі батьки трьох синів (23, 20 та 8 років). Утім, найбільше уваги до себе привертає саме найменший хлопчик з унікальним кольором волосся. "Ми почали помічати його особливість, коли він був ще малюком. З роками це ставало все більш драматично", — розповіла Конлог в інтерв'ю журналістам видання Newsweek.

Коментарі під відео у TikTok спонукали Конлог пояснити глядачам, що це його природний відтінок волосся. "Моєму синові часто роблять компліменти, але частіше за все люди думають, що це фарба", — додає американка.

Генетика

Глядачі припустили, що хлопчик може бути "близнюком-химерою". Цим терміном називають малюка, який народився з двома наборами ДНК. Таке може трапитися на ранньому етапі вагітності двійнею, коли один ембріон поглинає клітини іншого.

Діна натомість вважає, що це пов'язано з "різноманітною генетикою", адже її чоловік наполовину самоанець й наполовину ірландець. У нього дуже темне волосся на голові, але руда борода.

Хлопчик народився з особливим кольором волосся Фото: TikTok

Мати повністю приймає "унікальність" свого сина, однак була вражена резонансом, який виник у ході обговорення.

Нагадаємо, раніше 59-річна Венді Паджет з міста Перта (Австралія), яка мала видимі ознаки старіння, помолодшала майже вдвічі завдяки пластичній операції. Результатами зовнішньої трансформації своєї пацієнтки клініка поділилась на сторінці у TikTok.

А от 33-річна Анжела Хатчінсон з Великої Британії соромилась подвійного підборіддя ще з підліткового віку. З часом їй вдалося помітно схуднути, але це не допомогло позбутися дефекту, тож жінка зважилась на пластичну операцію і не пошкодувала про своє рішення.