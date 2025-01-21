В режиме сплошной экономии: мужчина рассказал, как накопил миллионы очень простым способом

Выпускник Брэдли Аланья решил расплатиться с собственным кредитом за обучение еще 10 лет назад. Когда понял, что ему никак не получится отдать заем, то решил начать экономить на всем, что не имеет ценности для него.

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32-летний финансовый эксперт Брэдли Аланья рассказал, что ему удалось сэкономить почти 80% собственного дохода. Свой секрет мужчина описывает как баланс между тем, что нужно и что лишнее, сообщает издание New York Post.

Мужчина говорит, что изменений оптимизировать свои расходы благодаря тому, что живет довольно скромно. В его доме только одна плита, нет телевизора и пользуется одними и теми же полотенцами 11 лет. Такая строгая экономия на еде, одежде и предметах быта начали приносить свои плоды — мужчине удалось закрыть собственный студенческий заем, а затем накопить на первый стартовый капитал.

"Сегодня я живу так, как жил, когда зарабатывал меньше. Я очень доволен. Поэтому решил быть благодарным за то, что имею", — признается господин Аланья.

По его словам, низкий уровень оплаты труда в несколько сотен долларов в неделю является очевидным для большинства выпускников. И поэтому здесь часто, как признается мужчина, приходится думать как сэкономить любые средства.

"Единственным выходом было жить настолько скромно, насколько мог. Я контролирую то, как трачу свои деньги, и поэтому думаю, что если пойду на определенные жертвы, то со мной все будет хорошо", — рассказывает мужчина.

По его словам, ему удалось сэкономить почти полмиллиона долларов (более 22 млн грн), и теперь он понимает, почему большинству так непросто купить свое жилье, автомобиль, оплачивать счета и платить за детей.

"Я живу скромным образом жизни, потому что у меня не было выбора. Поэтому советую всем подумать — какой могла бы быть ваша жизнь, если бы вы изменили свое отношение к расходам. Когда я понял это, то начал показывать людям, что можно жить иначе — без лишних вещей, телевизора, вредных привычек и многого другого", — признается господин Аланья.

По собственным подсчетам, мужчина говорит, что если продолжит тщательно учитывать свои расходы, то сможет приобрести собственное жилье и организовать стабильные доходы. Сейчас работая консультантом по финансовым вопросам по 15 долларов в час, господин Аланья учит других простым вещам — не тратить лишних средств, вкладывать их в себя, не бояться отказаться от чего-то в пользу своей мечты.

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