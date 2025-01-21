В режимі суцільної економії: чоловік розповів, як заощадив мільйони дуже простим способом (фото)
Випускник Бредлі Аланья вирішив розплатитися з власним кредитом за навчання ще 10 років тому. Коли зрозумів, що йому ніяк не вийде віддати позику, то вирішив почати заощаджувати на всьому, що немає цінності для нього.
32-річний фінансовий експерт Бредлі Аланья розповів, що йому вдалося заощадити майже 80% власного доходу. Свій секрет чоловік описує як баланс між тим, що потрібно і що зайве, повідомляє видання New York Post.
Чоловік каже, що змін оптимізувати свої видатки завдяки тому, що живе доволі скромно. У його помешканні лише одна плита, немає телевізора та користується одними й тими самими рушниками 11 років. Така сувора економія на їжі, одязі та предметах побуту почали приносити свої плоди — чоловікові вдалося закрити власну студенську позику, а потім накопичити на перший стартовий капітал.
"Сьогодні я живу так, як жив, коли заробляв менше. Я дуже задоволений. Тому вирішив бути вдячним за те, що маю", — зізнається пан Аланья.
За його словами, низький рівень оплати праці в кілька сотень доларів на тиждень є очевидним для більшості випускників. І тому тут часто, як зізнається чоловік, доводиться думати як заощадити будь-які кошти.
"Єдиним виходом було жити настільки скромно, наскільки міг. Я контролюю те, як витрачаю свої гроші, і тому думаю, що якщо піду на певні жертви, то зі мною все буде добре", — розповідає чоловік.
За його словами, йому вдалося заощадити майже пів мільйона доларів (понад 22 млн грн), і тепер він розуміє, чому більшості так непросто купити своє житло, автомобіль, оплачувати рахунки та платити за дітей.
"Я живу скромним способом життя, тому що в мене не було вибору. Тому раджу всім подумати — яким могло б бути ваше життя, якби ви змінили своє ставлення до витрат. Коли я зрозумів це, то почав показувати людям, що можна жити інакше — без зайвих речей, телевізора, шкідливих звичок та багато чого іншого", — зізнається пан Аланья.
За власними підрахунками, чоловік каже, що якщо продовжить ретельно враховувати свої видатки, то зможе придбати власне житло й організувати стабільні прибутки. Наразі працюючи консультантом з фінансових питань по 15 доларів за годину, пан Аланья вчить інших простим речам — не витрачати зайвих коштів, вкладати їх в себе, не боятися відмовитися від чого на користь своєї мрії.
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