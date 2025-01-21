Дети играли молодоженов в детском саду: 20 лет спустя они сыграли свадьбу по-настоящему (фото)

Пользователи в сети были в восторге от этой истории. Большинство говорили, что господину Чжэну и его жене суждено быть вместе, и что случайная игра в детском саду позволила людям воплотить брак по-настоящему.

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В Китае поженились между собой муж и жена, однако изюминка ситуации заключается в том, что будучи детьми 20 лет назад, они сыграли вместе свадьбу. Об этом пишет издание South China Morining Post.

История пары стала вирусной в Поднебесной, и о ней очень активно говорили в китайских социальных сетях. Мужчина с фамилией Чжэн и его избранница провели свадебную церемонию в начале января.

Будущие молодожены в детсаду 20 лет назад (фото: scmp.com)

Пользователи в сети быстро выяснили, что влюбленные имеют интересную историю — более 20 лет они вместе ходили в один детский сад. Впоследствии будущие молодожены сыграли молодоженов в игре, однако дальше у них не сложилось.

Чжэн и его будущая избранница вместе не пошли в один класс и учились в разных школах. До 2022 года мужчина и женщина не пересекались, пока кусок видеозаписи со спектакля не выложили в соцсеть одноклассники жениха.

Впоследствии мама предложила сыну найти девушку, которая выдавала себя за жену ее сына на концерте, чтобы проверить, смогут ли они встречаться. В то время Чжэн был одинок, и его родители были обеспокоены таким семейным статусом.

20 лет спустя они стали супругами на самом деле (фото: scmp.com)

С помощью воспитательницы в детском саду Чжэн связался со своей будущей женой, которая также оказалась одинокой. Впоследствии мужчина сказал, что они оба жалели, что не встретились раньше. Парень и девушка сразу влюбилась друг в друга и начала строить отношения.

Люди в социальных сетях Китая были восхищены этой историей. Многие говорили, что это карма свела будущих супругов, и что им "суждено быть вместе". Другие корреспонденты удивились, что была такая "игра" или "спектакль", и радуются, что молодым людям удалось преодолеть одиночество и снова найти друг друга.

Ранее сообщалось, как китаец после лет "слепых" свиданий женился на женщине выше себя. Недавно молодожены приняли участие в коллективной церемонии, которую организовало правительство, чтобы популяризировать китайскую свадебную культуру.

Впоследствии стало известно, что женщина была шокирована, когда стала женой незнакомца. Девушку пригласили на "белую вечеринку", однако позже выяснилось, что она пришла на свою собственную свадьбу.