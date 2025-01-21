Діти грали молодят у дитячому садку: вони побралися по-справжньому через 20 років (фото)

Користувачі в мережі були в захваті від цієї історії. Більшість говорили, що пану Чжену та його дружині судилося бути разом, і що випадкова гра в дитячому садку дозволила людям втілити шлюб по-справжньому.

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У Китаї взяли шлюб між собою чоловік та дружина, однак цікавинка ситуації полягає в тому, що будучи дітьми 20 років тому, вони зіграли разом наречених. Про це пише видання South China Morining Post.

Історія пари стала вірусною в Піднебесній, і про неї дуже активно говорили в китайських соціальних мережах. Чоловік з прізвищем Чжен і його обраниця провели весільну церемонію на початку січня.

Майбутні молодята в дитсадку 20 років тому (фото: scmp.com)

Користувачі в мережі швидко вияснили, що закохані мають одну цікаву історію — понад 20 років вони разом ходили до одного дитячого садка. Згодом майбутні молодята зіграли наречених у виставі, але потім вони розлучилися.

Чжен і його майбутня обраниця разом не пішли в один клас і навчалися в різних школах. До 2022 року чоловік і жінка не перетиналися, аж допоки шматок відеозапису з вистави не виклали в соцмережу однокласники нареченого.

Згодом мама запропонувала сину знайти дівчину, яка видавала себе за дружину її сина на концерті, щоб перевірити, чи зможуть вони зустрічатися. У той час Чжен був самотнім, і його батьки були стурбовані таким сімейним статусом.

20 років потому вони стали подружжям насправді (фото: scmp.com)

За допомогою виховательки в дитячому садку Чжен зв'язався зі своєю майбутньою дружиною, яка також виявилася самотньою. Згодом чоловік сказав, що вони обидва шкодували, що не зустрілися раніше. Пара відразу закохалася і почала будувати стосунки.

Люди в соціальних мережах Китаю були захоплені цією історією. Багато хто казав, що це карма звела майбутнє подружжя, і що їм "судилося бути разом". Другі дописувачі здивувалися, що була така "гра" або "вистава", і тішаться, що молодим людям вдалося подолати самотність і знову знайти одне одного.

Раніше повідомлялося, як китаєць після років "сліпих" побачень побрався з вищою за себе жінкою. Нещодавно молодята взяли участь у колективній церемонії, яку організував уряд, щоб популяризувати китайську весільну культуру.

Згодом стало відомо, що жінка була шокована, коли стала дружиною незнайомця. Дівчину запросили на "білу вечірку", проте пізніше з'ясувалося, що вона прийшла на своє власне весілля.