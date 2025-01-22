Возможно, вы делали это неправильно: эксперты рассказали, как пользоваться поводком (видео)

Эксперты отмечают, что при выборе поводка стоит обращать внимание на собственную безопасность. При его использовании следить за собакой, чтобы животное не запуталось.

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Собака — искренний и преданный друг. Одним из вариантов совместного времяпрепровождения являются прогулки на свежем воздухе — это дает пушистику необходимую физическую нагрузку. Важным вопросом здесь является выбор поводка, ведь с помощью него можно не только держать рядом домашнего питомца, но и научить некоторым командам. Эксперты из Battersea рассказали, на что обратить внимание при использовании поводка.

Специалисты рассказывают, что поводки бывают разной длины, до 30 метров. Длинные поводки отлично подходят для прогулок на большом пространстве, однако стоит быть внимательным — они могут запутаться с поводками других собак. Кроме того, к ним важно привыкнуть и держать правильно.

Также поводки бывают с ручкой или без, они изготавливаются из разных материалов для собак разных размеров. Например, легкая ткань больше подойдет для маленького животного, а для более крупной собаки можно рассмотреть более прочный биотан.

"Что бы вы ни выбрали, важно убедиться, что вам будет удобно держать это в руке, и если оно выскользнет из ваших пальцев, то не навредит вам", — добавили специалисты.

Поводок лучше прикреплять не к ошейнику, а к карабину. Таким образом вероятность ранения животного будет меньше. Если же карабинов несколько, лучше прикрепить к заднему — это поможет предотвратить дальнейшее запутывание. В случае запутывания собаки можно отвлечь ее внимание лакомством и распутать поводок.

Поводок лучше держать двумя руками. Таким образом им будет удобнее управлять, останавливать собаку будет проще, да и шансов выпустить поводок меньше.

Стоит следить за длиной поводка на прогулке. Использование слишком длинного поводка может привести к тому, что собака запутывается. Также в этом случае стоит следить за собакой — она может побежать, поскользнуться и нанести травмы.

Ранее эксперты рассказывали, при какой температуре нельзя выгуливать собаку. В этом случае все зависит от размера породы, шерсти и возраста домашних любимцев.

Специалисты также делились, какие породы собак считаются самыми воспитанными. С ними они встречаются на тренировках редко из-за замечательного характера животных.