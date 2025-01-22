Можливо, ви робили це не правильно: експерти розповіли, як користуватись повідцем (відео)

Експерти зазначають, що при виборі повідця варто звертати увагу на власну безпеку. При його використанні слідкувати за собакою, щоб тварина не заплуталась.

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Собака — щирий й відданий друг. Одним із варіантів спільного проведення часу є прогулянки на свіжому повітрі — це дає пухнастику необхідне фізичне навантаження. Важливим питанням тут є вибір повідця, адже за допомогою нього можна не тільки тримати поряд домашнього улюбленця, а й навчити деяким командам. Експерти з Battersea розповіли, на що звернути увагу при використанні повідця.

Фахівці розповідають, що повідці бувають різної довжини, до 30 метрів. Довгі повідці відмінно підходять для прогулянок на великому просторі, однак варто бути уважним — вони можуть заплутатись з повідцями інших собак. Крім того, що них важливо звикнути та тримати правильно.

Також повідці бувають з ручкою або без, вони виготовляються з різних матеріалів для собак різних розмірів. Наприклад, легка тканина більше підійде для маленької тварини, а для більшого собаки можна розглянути більш міцний біотан.

"Що б ви не обрали, важливо переконатися, що вам буде зручно тримати це в руці, і якщо воно вислизне з ваших пальців, то не зашкодить вам", — додали фахівці.

Повідець краще прикріплювати не до нашийника, а до карабіна. Таким чином ймовірність поранення тварини буде меншою. Якщо ж карабінів декілька, краще прикріпити до заднього — це допоможе запобігти подальшому заплутуванню. В разі заплутування собаки можна відвернути її увагу ласощами та розплутати повідець.

Повідець краще тримати двома руками. Таким чином ним буде зручніше керувати, зупиняти собаку буде простіше, та й шансів випустити повідець менше.

Варто слідкувати за довжиною повідця на прогулянці. Використання занадто довгого повідця може призвести до того, що собака заплутується. Також в цьому випадку варто слідкувати за собакою — вона може побігти, послизнутись та завдати травм.

Раніше експерти розповідали, при якій температурі не можна вигулювати собаку. В цьому випадку все залежить від розміру породи, шерсті та віку домашніх улюбленців.

Фахівці також ділились, які породи собак вважаються найвихованішими. З ними вони зустрічаються на тренуваннях рідко через чудовий характер тварин.