Мужчина включил духовку разогреваться, а потом осознал свою роковую ошибку

Рутинные задачи могут привести к досадным ошибкам. Впрочем, по мнению многих пользователей сети, все могло закончиться гораздо хуже.

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Мужчина, который арендует жилье вместе с несколькими соседями, включил духовку разогреваться, но перед тем не проверил, есть ли внутри что-то. Как выяснилось, это была "роковая" ошибка. Об этом неприятном опыте он рассказал на одном из тематических форумов на Reddit, собрав тысячи реакций.

"Разогрел духовку для пиццы и испортил ужин моим соседям по комнате. Они оставили мясо размораживаться в духовке на целый день. Теперь поддон покрыт расплавленным пластиком, а мясо — непригодно к употреблению", — делится он.

Вдобавок ко всему, автор узнал, что это не единственная странная привычка его сожителей: "Еще одна вещь: они любят оставлять входную дверь незапертой, но каждый раз убеждаются, закрыт ли гараж, хотя на самом деле туда труднее всего добраться".

Комментарии читателей

Эти жалобы, безусловно, нашли отклик у пользователей сети, которые подтвердили простую истину: рутинные задачи могут привести к катастрофическим ошибкам, но то, что произошло, по мнению большинство, еще не самый плохой сценарий из всех возможных.

"Хорошо, что не начался пожар";

"Когда живешь вместе с кем-то, то это вряд ли сделает вашу дружбу лучше, это уж точно";

"Я очень аккуратный человек. Большинство людей не такие и никогда не изменятся, сколько бы раз они ни повторяли, что регулярно моют посуду (или что-то другое)";

"Одна из лучших подруг детства шокировала меня. Она приходила домой с продуктами и выставляла все на стол, иногда на ночь, в том числе молоко и мясо";

"Я бы не выдержал соседей по комнате и того, что они делают. Почему они всегда такие бестолковые?".

Мужчина не проверил, что было внутри духовки Фото: Pixels

Для автора истории этот случай стал ценным уроком: никогда не оставлять духовку без присмотра, а перед тем, как включить ее, проверять, что хранится внутри.

Напомним, ранее женщина из США, которая просила не разглашать ее настоящего имени, недавно приобрела дом 1950-х годов и нашла там скрытый "сюрприз". Фотографией найденных коробок она поделилась в посте на одном из тематических форумов на Reddit.

А вот 30-летняя женщина забрала ключ от дома, который дала на случай "чрезвычайных ситуаций" младшей сестре Майи, когда узнала, что та впустила своего парня в ее квартиру без разрешения.