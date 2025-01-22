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МирФан

Мужчина включил духовку разогреваться, а потом осознал свою роковую ошибку

Мужчина включил духовку, но не проверил, что было внутри, чем это закончилось, интересные истории
Фото: Pixels | Мужчина не проверил, что было внутри духовки

Рутинные задачи могут привести к досадным ошибкам. Впрочем, по мнению многих пользователей сети, все могло закончиться гораздо хуже.

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Мужчина, который арендует жилье вместе с несколькими соседями, включил духовку разогреваться, но перед тем не проверил, есть ли внутри что-то. Как выяснилось, это была "роковая" ошибка. Об этом неприятном опыте он рассказал на одном из тематических форумов на Reddit, собрав тысячи реакций.

"Разогрел духовку для пиццы и испортил ужин моим соседям по комнате. Они оставили мясо размораживаться в духовке на целый день. Теперь поддон покрыт расплавленным пластиком, а мясо — непригодно к употреблению", — делится он.

Вдобавок ко всему, автор узнал, что это не единственная странная привычка его сожителей: "Еще одна вещь: они любят оставлять входную дверь незапертой, но каждый раз убеждаются, закрыт ли гараж, хотя на самом деле туда труднее всего добраться".

Комментарии читателей

Эти жалобы, безусловно, нашли отклик у пользователей сети, которые подтвердили простую истину: рутинные задачи могут привести к катастрофическим ошибкам, но то, что произошло, по мнению большинство, еще не самый плохой сценарий из всех возможных.

  • "Хорошо, что не начался пожар";
  • "Когда живешь вместе с кем-то, то это вряд ли сделает вашу дружбу лучше, это уж точно";
  • "Я очень аккуратный человек. Большинство людей не такие и никогда не изменятся, сколько бы раз они ни повторяли, что регулярно моют посуду (или что-то другое)";
  • "Одна из лучших подруг детства шокировала меня. Она приходила домой с продуктами и выставляла все на стол, иногда на ночь, в том числе молоко и мясо";
  • "Я бы не выдержал соседей по комнате и того, что они делают. Почему они всегда такие бестолковые?".
Мужчина включил духовку, но не проверил, что было внутри, чем это закончилось, интересные истории Fullscreen
Мужчина не проверил, что было внутри духовки
Фото: Pixels

Для автора истории этот случай стал ценным уроком: никогда не оставлять духовку без присмотра, а перед тем, как включить ее, проверять, что хранится внутри.

Напомним, ранее женщина из США, которая просила не разглашать ее настоящего имени, недавно приобрела дом 1950-х годов и нашла там скрытый "сюрприз". Фотографией найденных коробок она поделилась в посте на одном из тематических форумов на Reddit.

А вот 30-летняя женщина забрала ключ от дома, который дала на случай "чрезвычайных ситуаций" младшей сестре Майи, когда узнала, что та впустила своего парня в ее квартиру без разрешения.