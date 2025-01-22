Мужчина включил духовку разогреваться, а потом осознал свою роковую ошибку
Рутинные задачи могут привести к досадным ошибкам. Впрочем, по мнению многих пользователей сети, все могло закончиться гораздо хуже.
Мужчина, который арендует жилье вместе с несколькими соседями, включил духовку разогреваться, но перед тем не проверил, есть ли внутри что-то. Как выяснилось, это была "роковая" ошибка. Об этом неприятном опыте он рассказал на одном из тематических форумов на Reddit, собрав тысячи реакций.
"Разогрел духовку для пиццы и испортил ужин моим соседям по комнате. Они оставили мясо размораживаться в духовке на целый день. Теперь поддон покрыт расплавленным пластиком, а мясо — непригодно к употреблению", — делится он.
Вдобавок ко всему, автор узнал, что это не единственная странная привычка его сожителей: "Еще одна вещь: они любят оставлять входную дверь незапертой, но каждый раз убеждаются, закрыт ли гараж, хотя на самом деле туда труднее всего добраться".
Комментарии читателей
Эти жалобы, безусловно, нашли отклик у пользователей сети, которые подтвердили простую истину: рутинные задачи могут привести к катастрофическим ошибкам, но то, что произошло, по мнению большинство, еще не самый плохой сценарий из всех возможных.
- "Хорошо, что не начался пожар";
- "Когда живешь вместе с кем-то, то это вряд ли сделает вашу дружбу лучше, это уж точно";
- "Я очень аккуратный человек. Большинство людей не такие и никогда не изменятся, сколько бы раз они ни повторяли, что регулярно моют посуду (или что-то другое)";
- "Одна из лучших подруг детства шокировала меня. Она приходила домой с продуктами и выставляла все на стол, иногда на ночь, в том числе молоко и мясо";
- "Я бы не выдержал соседей по комнате и того, что они делают. Почему они всегда такие бестолковые?".
Для автора истории этот случай стал ценным уроком: никогда не оставлять духовку без присмотра, а перед тем, как включить ее, проверять, что хранится внутри.
Напомним, ранее женщина из США, которая просила не разглашать ее настоящего имени, недавно приобрела дом 1950-х годов и нашла там скрытый "сюрприз". Фотографией найденных коробок она поделилась в посте на одном из тематических форумов на Reddit.
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