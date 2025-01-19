"Доверия больше нет": женщина узнала, для чего сестра взяла запасной ключ от ее дома

Владелица дома обратилась к пользователям сети, чтобы выяснить, адекватной ли была ее реакция на такой поступок родственницы.

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30-летняя женщина забрала ключ от дома, который дала на случай "чрезвычайных ситуаций" младшей сестре Майи, когда узнала, что та впустила своего парня в ее квартиру без разрешения. Об этом опыте автор истории рассказала на одном из тематических форумов на Reddit.

От соседки по комнате женщина узнала, что 26-летняя Майя воспользовалась этим ключом, когда ее не было в городе.

"Она пришла и позволила ему там зависнуть. Сказала, что это удобно. Я была очень расстроена, когда узнала об этом. У нас близкие отношения, но брать ключ без крайней необходимости и разрешения — это нарушает доверие. Она почему-то считает, что может свободно распоряжаться моим жильем. Я забрала ключи, но, честно говоря, даже не думала, что это будет иметь такое большое значение. Сестра говорит, что я веду себя глупо. Мол, парень просто пришел в гости. Но доверия больше нет", — пишет автор истории.

Женщина узнала, что в ее доме жил незнакомец Фото: Unplash

Владелица дома обратилась к пользователям сети, чтобы выяснить, адекватной ли была такая реакция.

"Вы абсолютно правы. Запасной ключ только для чрезвычайных ситуаций. Я бы на вашем месте поменял бы замки";

"Она нарушила правила, теперь столкнулась с последствиями. Из того, что вы сказали, понятно, что она и в дальнейшем планирует использовать дом и злоупотреблять доверием";

"Это точно на ее совести";

"Она обращается с вашим домом так, будто это ее дом. Черт возьми, нет".

В комментариях автор добавила еще несколько деталей к сказанному.

"Я узнала, что сестра не просто пускала своего бойфренда в мой дом. Тот парень находится в серьезных отношениях с другой женщиной. Сейчас мы оказались в очень неудобной ситуации и почти не разговариваем", — добавила она.

Напомним, житель Шанхая был шокирован, когда узнал, что квартиру, которую он сдал в аренду два года назад, превратили в курятник и повредили настолько, что теперь она не подлежит восстановлению.

А вот Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.