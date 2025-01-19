"Довіри більше нема": жінка дізналась, для чого сестра взяла запасний ключ від її будинку

Власниця оселі звернулась до користувачів мережі, аби з’ясувати, чи адекватною була її реакція на такий вчинок родички.

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30-річна жінка забрала ключ від будинку, який дала на випадок "надзвичайних ситуацій" молодшій сестрі Маї, коли дізналася, що та впустила свого хлопця в її помешкання без дозволу. Про цей досвід авторка історії розповіла на одному з тематичних форумів на Reddit.

Від сусідки по кімнаті жінка дізналася, що 26-річна Мая скористалася цим ключем, коли її не було в місті.

"Вона прийшла і дозволила йому там зависнути. Сказала, що це зручно. Я була дуже засмучена, коли дізналася про це. У нас близькі стосунки, але брати ключ без нагальної потреби й дозволу – це велике порушення довіри. Вона чомусь вважає, що може вільно розпоряджатися моїм житлом. Я забрала ключі, але, чесно кажучи, навіть не думала, що це матиме таке велике значення. Сестра каже, що я поводжуся нерозумно. Мовляв, хлопець просто прийшов у гості. Але довіри більше нема", — пише авторка історії.

Жінка дізналась, що в її будинку жив незнайомець Фото: Unplash

Власниця оселі звернулась до користувачів мережі, аби з’ясувати, чи адекватною була така реакція.

"Ви абсолютно праві. Запасний ключ лише для надзвичайних ситуацій. Я б на вашому місці поміняв би замки";

"Вона порушила правила, тепер зіткнулася з наслідками. З того, що ви сказали, зрозуміло, що вона й надалі планує використовувати будинок і зловживати довірою";

"Це точно на її совісті";

"Вона поводиться з вашим будинком так, ніби це її помешкання. Чорт забирай, ні".

У коментарях авторка додала ще кілька деталей до сказаного.

"Я дізналася, що сестра не просто пускала свого бойфренда в мій дім. Той хлопець перебуває у серйозних стосунках з іншою жінкою. Зараз ми опинилися у дуже незручній ситуації й майже не розмовляємо", — додала вона.

Нагадаємо, житель Шанхаю був шокований, коли дізнався, що квартиру, яку він здав в оренду два роки тому, перетворили на курник і пошкодили настільки, що тепер вона не підлягає відновленню.

А от Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами та поділилась відчуттями на сторінці у TikTok.