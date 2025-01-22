Чоловік включив духовку розігріватися, а потім усвідомив свою фатальну помилку

Рутинні завдання можуть призвести до прикрих помилок. Втім, на думку багатьох користувачів мережі, все могло закінчитися набагато гірше.

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Чоловік, який орендує житло разом з кількома сусідами, включив духовку розігріватися, але перед тим не перевірив, чи всередині щось є. Як з’ясувалось, то була "фатальна" помилка. Про цей неприємний досвід він розповів на одному з тематичних форумів на Reddit, зібравши тисячі реакцій.

"Розігрів духовку для піци й зіпсував вечерю моїм сусідам по кімнаті. Вони залишили м'ясо розморожуватися у духовці на цілий день. Тепер піддон вкритий розплавленим пластиком, а м'ясо — непридатне до вживання", — ділиться дописувач.

На додачу до всього, автор дізнався, що це не єдина дивна звичка його співмешканців: "Ще одна річ: вони люблять залишати вхідні двері незамкненими, але щоразу переконуються, чи закритий гараж, хоча насправді туди найважче дістатися".

Коментарі читачів

Ці скарги, безумовно, знайшли відгук у користувачів мережі, які підтвердили просту істину: рутинні завдання можуть призвести до катастрофічних помилок, але те, що сталося, на думку багатьох, ще не найгірший сценарій з усіх можливих.

"Добре, що не почалась пожежа";

"Коли живеш разом з кимось, то це навряд чи зробить вашу дружбу кращою, це вже точно";

"Я дуже акуратна людина. Більшість людей не такі й ніколи не зміняться, скільки б разів вони не повторювали, що регулярно миють посуд (або щось інше)";

"Одна з найкращих подруг дитинства шокувала мене. Вона приходила додому з продуктами й виставляла все на стіл, інколи на ніч, в тому числі молоко і м'ясо";

"Я б не витримав сусідів по кімнаті й того, що вони роблять. Чому вони завжди такі нетямущі?".

Чоловік не перевірив, що було всередині духовки Фото: Pixels

Для автора історії цей випадок став цінним уроком: ніколи не залишати духовку без нагляду, а перед тим, як включити її, перевіряти, що зберігається всередині.

Нагадаємо, раніше жінка із США, яка просила не розголошувати її справжнього імені, недавно придбала будинок 1950-х років й знайшла там прихований "сюрприз". Фотографією знайдених коробок вона поділилася у дописі на одному з тематичних форумів на Reddit.

А от 30-річна жінка забрала ключ від будинку, який дала на випадок "надзвичайних ситуацій" молодшій сестрі Маї, коли дізналася, що та впустила свого хлопця в її помешкання без дозволу.