Могут укусить или гоняться за детьми: три породы, которых лучше не заводить семьям
Эксперт отмечает, что эти породы имеют замечательный характер, однако могут иногда не очень адекватно среагировать на детей.
Перед тем, как завести собаку, стоит узнать о характере любимой породы, особенно в случае семей с детьми. Они могут быть непредсказуемыми, поэтому лучше выбирать терпеливое животное. Ехргеѕѕ со ссылкой на эксперта по поведению животных Уилла Атертона рассказывает, какие породы не стоит заводить в этом случае.
Три породы собак, которые лучше не заводить семьям с детьми
Бордер-колли - энергичные, уравновешенные собаки среднего размера, которые всегда стремятся угодить. Однако несмотря на простоту дрессировки, они считаются не лучшими собаками для детей — у них включаются стадные инстинкты. Если их должным образом не "удовлетворять", животное начнет гоняться за детьми и кусать их.
Акита — очень преданная порода собак. Эти пушистики очень тихие и часто настороженно относятся к незнакомцам и другим животным.
Они любящие и ласковые с друзьями и семьей и наслаждаются пребыванием рядом человека. Акита может быть "невероятной собакой", однако у некоторых из них возникают проблемы с детьми.
Далматинцы известны своим пятнистым окрасом. Они были выведены для охраны лошадей и карет. Это мускулистые собаки, которые могут быть осторожными и отчужденными с незнакомцами.
Они также хорошие сторожевые псы и могут быть преданными и любящими со своими хозяевами и людьми, которых они знают. Однако далматинцы любят кусаться, и очень часто именно детей.
Ранее эксперты рассказывали о самых громких породах собак, которые любят лаять. Такая "разговорчивость" определенных пород собак объясняется генами и образом жизни их предков.
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