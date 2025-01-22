Могут укусить или гоняться за детьми: три породы, которых лучше не заводить семьям

Эксперт отмечает, что эти породы имеют замечательный характер, однако могут иногда не очень адекватно среагировать на детей.

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Перед тем, как завести собаку, стоит узнать о характере любимой породы, особенно в случае семей с детьми. Они могут быть непредсказуемыми, поэтому лучше выбирать терпеливое животное. Ехргеѕѕ со ссылкой на эксперта по поведению животных Уилла Атертона рассказывает, какие породы не стоит заводить в этом случае.

Три породы собак, которые лучше не заводить семьям с детьми

Бордер-колли - энергичные, уравновешенные собаки среднего размера, которые всегда стремятся угодить. Однако несмотря на простоту дрессировки, они считаются не лучшими собаками для детей — у них включаются стадные инстинкты. Если их должным образом не "удовлетворять", животное начнет гоняться за детьми и кусать их.

Акита — очень преданная порода собак. Эти пушистики очень тихие и часто настороженно относятся к незнакомцам и другим животным.

Они любящие и ласковые с друзьями и семьей и наслаждаются пребыванием рядом человека. Акита может быть "невероятной собакой", однако у некоторых из них возникают проблемы с детьми.

Акита

Далматинцы известны своим пятнистым окрасом. Они были выведены для охраны лошадей и карет. Это мускулистые собаки, которые могут быть осторожными и отчужденными с незнакомцами.

Они также хорошие сторожевые псы и могут быть преданными и любящими со своими хозяевами и людьми, которых они знают. Однако далматинцы любят кусаться, и очень часто именно детей.

Далматинец Фото: Getty Images

Ранее эксперты рассказывали о самых громких породах собак, которые любят лаять. Такая "разговорчивость" определенных пород собак объясняется генами и образом жизни их предков.

Также специалисты поделились, какие собаки считаются самыми воспитанными. Они от природы имеют замечательный характер.