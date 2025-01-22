Можуть вкусити або ганятись за дітьми: три породи, яких краще не заводити сім'ям

Експерт зазначає, що ці породи мають чудовий характер, однак можуть іноді не дуже адекватно зреагувати на дітей.

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Перед тим, як завести собаку, варто дізнатись про характер улюбленої породи, особливо у випадку сімей з дітьми. Вони можуть бути непередбачуваними, тому краще обирати терплячу тварину. Еxpress з посиланням на експерта з поведінки тварин Вілла Атертона розповідає, які породи не варто заводити у цьому випадку.

Три породи собак, які краще не заводити сім'ям з дітьми

Бордер-колі — енергійні, врівноважені собаки середнього розміру, які завжди прагнуть догодити. Однак попри простоту дресування, вони вважаються не найкращими собаками для дітей — у них включаються стадні інстинкти. Якщо їх належним чином не "задовольняти", тварина почне ганятись за дітьми та кусати їх.

Акіта — дуже віддана порода собак. Ці пухнастики дуже тихі й часто насторожено ставляться до незнайомців та інших тварин.

Вони люблячі та ласкаві з друзями та сім'єю і насолоджуються перебуванням поряд людини. Акіта може бути "неймовірною собакою", однак у деяких із них виникають проблеми з дітьми.

Акіта

Далматинці відомі своїм плямистим забарвленням. Вони були виведені для охорони коней та карет. Це м'язисті собаки, які можуть бути обережними та відчуженими з незнайомцями.

Вони також хороші сторожові пси й можуть бути відданими та люблячими зі своїми господарями та людьми, яких вони знають. Однак далматинці люблять кусатись, і дуже часто саме дітей.

Далматинець Фото: Getty Images

Раніше експерти розповідали про найгучніші породи собак, які люблять гавкати. Така "балакучість" певних порід собак пояснюється генами та способом життя їхніх предків.

Також фахівці поділились, які собаки вважаються найвихованішими. Вони від природи мають чудовий характер.