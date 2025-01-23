"Вгоняла в могилу": женщина после одного сеанса массажа кардинально изменила жизнь, что произошло

Женщина сильно физически и психологически истощалась на работе, однако после массажа ей показалось, что боль в спине прошла, а все, к чему она прикасается, превращается в золото.

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Мелисса Амос сменила блестящую карьеру в автомобильном бизнесе на духовное наставничество после одного сеанса массажа у незнакомки. Об этом пишет Daily Star.

Мелисса имела карьеру, которую обожала, но которая "вгоняла ее в могилу".

"Я некоторое время работала на производителя роскошных автомобилей. Я любила свою работу, но она негативно влияла на мое психическое здоровье, самочувствие и даже физическое. Я переутомлялась, испытывала стресс и удивлялась, почему, несмотря на то, что у меня все было в порядке на бумаге, я испытывала высокий уровень тревоги, а иногда даже надеялась, что мои автомобили выйдут из строя по дороге на работу, чтобы иметь несколько спокойных выходных дней", — рассказала Мелисса.

Она считает, что поворотный момент духовного исцеления — это все, что было нужно, чтобы выйти из депрессии.

"Жизнь говорила мне, что я должна быть счастливой, но я не была. Поэтому я нашла местную женщину, которая делала массаж, и вызвала ее к себе домой. В конце сеанса она положила руки над моей головой, и я вдруг почувствовала, что все стало спокойно, и с меня будто снялся какой-то груз. Я спросила ее, что это было — она ответила, что это Рейки", — пояснила женщина.

Мелисса не очень верила в энергетическое исцеление, но после сеанса Рейки почувствовала, что вещи уже не казались такими катастрофическими. Женщине даже казалось, что ее покинула боль в спине, а все, к чему она прикасалась — будто бы превращается в золото. Поэтому Мелисса решила изучить Рейки самостоятельно.

Мелисса Амос Фото: Daily Star

"Я была циничной, но после настройки начала замечать, что все меняется. Я чувствовала тепло, исходящее от моих рук, ощущение покоя. Через три недели я зашла в выставочный зал и мне показалось, что все вокруг кричит мне, чтобы я ушла оттуда", — отметила Мелисса.

Женщина стала одержима саммитами и семинарами на тему "ум-тело-душа" и в конце концов оставила постоянную работу и ушла в самостоятельное плавание.

"Я начала сидеть в кругу, соединяясь с духом, гадать на таро и помогать людям в жизненных изменениях. Сейчас у меня всемирный бизнес духовного наставничества. Я помогаю людям открыть свою прошлую жизнь, понять, кем они являются, и как жить целенаправленно. И все это благодаря случайной встрече с массажисткой, которая решила дать мне немного попробовать Рейки", — отметила Мелисса.

Напомним, женщина уже четыре года роется в мусорных баках вместо того, чтобы сходить в супермаркет за продуктами.

Фокус также писал о том, как женщина пробежала марафон в костюме полярного медведя с благой целью.