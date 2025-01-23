"Вганяла у могилу": жінка після одного сеансу масажу кардинально змінила життя, що сталось

Жінка сильно фізично та психологічно виснажувалась на роботі, проте після масажу їй здалось, що біль у спині минув, а все, до чого вона торкається, перетворюється на золото.

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Мелісса Амос змінила блискучу кар'єру в автомобільному бізнесі на духовне наставництво після одного сеансу масажу у незнайомки. Про це пише Daily Star.

Мелісса мала кар'єру, яку обожнювала, але яка "вганяла її в могилу".

"Я деякий час працювала на виробника розкішних автомобілів. Я любила свою роботу, але вона негативно впливала на моє психічне здоров'я, самопочуття і навіть фізичне. Я перевтомлювалася, відчувала стрес і дивувалася, чому, попри те, що в мене все було в порядку на папері, я відчувала високий рівень тривоги, а іноді навіть сподівалася, що мої автомобілі вийдуть з ладу по дорозі на роботу, щоб мати кілька спокійних вихідних днів", — розповіла Мелісса.

Вона вважає, що поворотний момент духовного зцілення — це все, що було потрібно, щоб вийти з депресії.

"Життя казало мені, що я маю бути щасливою, але я не була. Тому я знайшла місцеву жінку, яка робила масаж, і викликала її до себе додому. Наприкінці сеансу вона поклала руки над моєю головою, і я раптом відчула, що все стало спокійно, і з мене ніби знявся якийсь тягар. Я запитала її, що це було — вона відповіла, що це Рейки", — пояснила жінка.

Мелісса не дуже вірила в енергетичне зцілення, але після сеансу Рейки відчула, що речі вже не здавалися такими катастрофічними. Жінці навіть здавалося, що її покинув біль у спині, а все, до чого вона торкалася — нібито перетворюється на золото. Тому Мелісса вирішила вивчити Рейки самостійно.

Мелісса Амос Фото: Daily Star

"Я була цинічною, але після налаштування почала помічати, що все змінюється. Я відчувала тепло, що йшло від моїх рук, відчуття спокою. Через три тижні я зайшла до виставкового залу і мені здалося, що все навколо кричить мені, щоб я пішла звідти", — зазначила Мелісса.

Жінка стала одержима самітами та семінарами на тему "розум-тіло-душа" і врешті-решт залишила постійну роботу і пішла в самостійне плавання.

"Я почала сидіти в колі, з'єднуючись з духом, ворожити на таро і допомагати людям у життєвих змінах. Зараз у мене всесвітній бізнес духовного наставництва. Я допомагаю людям відкрити своє минуле життя, зрозуміти, ким вони є, і як жити цілеспрямовано. І все це завдяки випадковій зустрічі з масажисткою, яка вирішила дати мені трохи спробувати Рейки", — наголосила Мелісса.

Нагадаємо, жінка вже чотири роки риється у сміттєвих баках замість того, щоб сходити до супермаркету за продуктами.

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