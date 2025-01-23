Эффективный метод: кинолог рассказал, как приучить собаку спокойно реагировать в публичных местах

Пользователи в соцсети отметили, что метод приучения четвероногого к месту является довольно эффективным. Пользователи вспоминали, как им приходилось неоднократно эти важные навыки в своих питомцах.

Related video

Популярный блогер Джек, который рассказывает об уходе и тренировках за домашними любимцами, рассказал, как можно приучить свою собаку спокойно вести себя в публичных местах. Об этом сообщает британское издание Mirror.

Ролик кинолога был записан еще в 2023 году, однако приобрел вновь трендовость — он набрал более 850 тыс. просмотров и десятки тысяч лайков от пользователей.

Сам кинолог рассказывает, что он специализируется на дрессировке такс и немецких овчарок. Джек говорит, что главный момент в тренировке собаки и приучению четвероногого к послушанию — это уважение к любимцу.

На примере своей собаки по кличке Ральф кинолог показывает, как научил своего напарника оставаться спокойным и неподвижным, когда они находятся где-то на публике. Джек открывает "действительно быстрый способ", как научить собаку держаться одного места.

"Для Ральфа мы используем одеяло, и причина, почему мы используем одеяло, заключается в том, что мы любим брать его в рестораны или на пляж. Так мы можем реализовать эту технику, используя это одеяло", — говорит специалист.

Далее он показывает технику — кладет еду на коврик возле Ральфа, который быстро ее съедает. Далее он бросает еще корма для собаки с одеяла, чтобы собака прыгнула за ним. А следующим шагом является то, что кинолог прекращает поощрять собаку, что заставляет четвероногого ждать возможности на еду, пока владелец не вернется назад и не положит на одеяло вкусности.

"Вы заметили, что с Ральфом мы отрабатываем правило места, которым является сейчас коврик. Это потому, что он узнал, что именно здесь — его место", — раскрывает свой секрет специалист.

В комментариях пользователи признались, что им бывает проблемно заставить свою собаку оставаться на месте. Один из пользователей говорит, что такие тренировки с ковриком приучить его ротвейлера не реагировать на лишние шумы и звуки. пока не возвращается хозяин.

"Мой пес довольно хорошо перенес это, за исключением того, что он сначала ныл, когда мы куда-то шли. Но потом со временем я увидел, что он стал спокойнее. Так что эта техника чем-то похожа на то, что мне советовали в питомнике, когда забирал своего ретривера", — рассказывает второй автор.

Третий пользователь говорит, что попробовал несколько техник, и поэтому присмотрелся к идее Джека. Еще один пользователь сказал, что если действительно собаку приучить к месту через систему "команда-благодарность", то это поможет "независимо от места — парк или супермаркет — спокойно ждать до прибытия владельца, и не суетиться и лаять".

Ранее сообщалось, какая порода собак требует постоянного внимания и тренировок. Пользователи в сети подтвердили мнение опытного кинолога, однако добавили, что любой четвероногий требует внимания, тренировок и дрессировки, которые помогут быстро найти общий язык со своей собакой.

Впоследствии стало известно, какие собаки считаются самыми воспитанными. Эксперт отметил, что эти породы собак редко встречает у себя, поскольку от природы они имеют прекрасный характер.