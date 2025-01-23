Ефективний метод: кінолог розповів, як привчити собаку спокійно реагувати в публічних місцях

Користувачі в соцмережі відзначили, що метод привчання чотирилапого до місця є доволі ефективним. Юзери згадували, як їм доводилося неодноразово ці важливі навички в своїх улюбленцях.

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Популярний блогер Джек, який розповідає про догляд і тренування за домашніми улюбленцями, розповів, як можна привчити свого собаку спокійно поводитися в публічних місцях. Про це повідомляє британське видання Mirror.

Ролик кінолога був записаний ще у 2023 році, однак набув знову трендовості — він набрав понад 850 тис. переглядів і десятки тисяч лайків від користувачів.

Сам кінолог розповідає, що він спеціалізується на дресуванні такс і німецьких вівчарок. Джек говорить, що головний момент у тренуванні собаки та привчанню чотирилапого до слухняності — це повага до улюбленця.

На прикладі свого собаки за кличкою Ральф кінолог показує, як навчив свого напарника залишатися спокійним і непорушним, коли вони перебувають десь на публіці. Джек відкриває "справді швидкий спосіб", як навчити собаку триматися одного місця.

"Для Ральфа ми використовуємо ковдру, і причина, чому ми використовуємо ковдру, полягає в тому, що ми любимо брати її в ресторани чи на пляж. Так ми можемо реалізувати цю техніку, використовуючи цю ковдру", — каже фахівець.

Далі він показує техніку — кладе їжу на килимок біля Ральфа, який швидко її з’їдає. Далі він кидає ще корму для собаки з ковдри, аби собака стрибнула за ним. А наступним кроком є те, що кінолог припиняє заохочувати собаку, що змушує чотирилапого чекати нагоди на їжу, допоки власник не повернеться назад і не покладе на ковдру смаколика.

"Ви помітили, що з Ральфом ми відпрацьовуємо правило місця, яким є наразі килимок. Це тому, що він дізнався, що саме тут — його місце", — розкриває свій секрет фахівець.

У коментарях користувачі зізналися, що їм буває проблемно змусити свого собаку залишатися на місці. Один з користувачів каже, що такі тренування з килимком привчити його ротвейлера не реагувати на зайві шуми та звуки. допоки не повертається хазяїн.

"Мій пес досить добре переніс це, за винятком того, що він спочатку нив, коли ми кудись йшли. Але потім з часом я побачив, що він став спокійніше. Тож ця техніка чимось схожа на те, що мені радили в розпліднику, коли забирав свого ретривера", — розповідає другий дописувач.

Третій користувач каже, що спробував кілька технік, і тому придивився на ідею Джека. Ще один юзер сказав, що якщо справді собаку привчити до місця через систему "команда-подяка", то це допоможе "незалежно від місця — парк чи супермаркет — спокійно чекати до прибуття власника, і не метушитися та гавкати".

Раніше повідомлялося, яка порода собак потребує постійної уваги та тренувань. Користувачі у мережі підтвердили думку досвідченого кінолога, однак додали, що будь-який чотирилапий вимагає уваги, тренувань та дресирування, які допоможуть швидко порозумітися зі своїм собакою.

Згодом стало відомо, які собаки вважаються найвихованішими. Експерт зазначив, що ці породи собак рідко зустрічає у себе, оскільки від природи вони мають прекрасний характер.