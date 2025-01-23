"Ходила, раздражалась и закатывала глаза": кот довел ревнивую молодую пару до развода

Женщина начала выдавать негативные комментарии, высмеивая глубокую эмоциональную связь своего партнера с котом. Как выяснилось, это было начало конца.

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Американка начала ревновать бойфренда к коту настолько, что в конце концов подала на развод. Об этом рассказал сам 28-летний мужчина на одном из форумов в Reddit.

По словам автора истории, кот Джаспер появился у него задолго до встречи с любимой — Эмили (имя было изменено). По его словам, у женщины никогда не было аллергии на котов или страха перед домашними животными. Однако в какой-то момент она начала выдавать негативные комментарии, высмеивая глубокую эмоциональную связь своего партнера с котом.

Вскоре мужчина понял, что Эмили просто его ревнует.

"Она закатывала глаза, когда я разговаривал с Джаспером, раздражалась, когда он садился между нами на диван, и терпеть не могла, когда кот спал с нами в одной кровати", — рассказал автор.

Молодожены расстались из-за кота Фото: Freepic

Эмили обвиняла бойфренда, что тот относится к четвероногому как к человеку и обижалась, если любимый здоровался с питомцем раньше, чем с ней. Однажды женщина не выдержала и поставила ультиматум: или она, или кот. Мужчина долго не думал и попрощался с партнершей.

Как объясняет автор истории, в настоящей любви нет места ультиматумам. Он выбрал Джаспера, потому что тот не может его ограничивать и ставить условия.

"Эмили заплакала, назвала меня сумасшедшим, схватила свои вещи и ушла", — рассказал мужчина, который с тех пор ни разу не видел свою бывшую возлюбленную.

Напомним, ранее Фокус писал, что владелица кота Лиз Гиллеспи из городка Рок-Спринг, что в Джорджии (США), не могла поверить своим глазам, когда ее домашний любимец вернулся домой через 7 лет после исчезновения. Сиамский метис с голубыми глазами, названный в честь звезды баскетбола Кевина Дюранта, исчез еще в 2017 году, когда вышел погулять во дворе.

Кроме того, благодаря микрочипу собака Клео, которая исчезла 10 лет назад, воссоединилась со своей семьей. 14-летнего метиса кокер-спаниеля и пуделя волонтеры подобрали на улице, а затем проверили его на наличие микрочипа с контактными данными владельцев.