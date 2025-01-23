"Ходила, дратувалась і закочувала очі": кіт довів ревниву молоду пару до розлучення

Жінка почала видавати негативні коментарі, висміюючи глибокий емоційний зв'язок свого партнера з котом. Як з’ясувалось, це був початок кінця.

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Американка почала ревнувати бойфренда до кота настільки, що врешті-решт подала на розлучення. Про це розповів сам 28-річний чоловік на одному з форумів у Reddit.

За словами автора історії, кіт Джаспер з'явився у нього задовго до зустрічі з коханою — Емілі (ім’я було змінено). За його словами, у жінки ніколи не було алергії на котів чи страху перед домашніми тваринами. Однак у якийсь момент вона почала видавати негативні коментарі, висміюючи глибокий емоційний зв'язок свого партнера з котом.

Незабаром чоловік зрозумів, що Емілі просто його ревнує.

"Вона закочувала очі, коли я розмовляв з Джаспером, дратувалася, коли він сідав між нами на диван, і терпіти не могла, коли кіт спав із нами в одному ліжку", — розповів автор.

Молодята розлучились через кота Фото: Freepic

Емілі звинувачувала бойфренда, що той ставиться до чотирилапого як до людини й ображалася, якщо коханий вітався з вихованцем раніше, ніж з нею. Одного разу жінка не витримала і поставила ультиматум: або вона, або кіт. Чоловік довго не думав й попрощався з партнеркою.

Як пояснює автор історії, у справжньому коханні немає місця ультиматумам. Він обрав Джаспера, бо той не може його обмежувати й ставити умови.

"Емілі заплакала, назвала мене божевільним, схопила свої речі та пішла геть", — розповів чоловік, який відтоді жодного разу не бачив свою колишню кохану.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що власниця кота Ліз Гіллеспі з містечка Рок-Спрінг, що у Джорджії (США), не могла повірити своїм очам, коли її домашній улюбленець повернувся додому через 7 років після зникнення. Сіамський метис з блакитними очима, названий на честь зірки баскетболу Кевіна Дюранта, зник ще у 2017 році, коли вийшов погуляти на подвір'ї.

Крім того, завдяки мікрочипу собака Клео, який зник 10 років тому, возз'єднався зі своєю сім'єю. 14-річного метиса кокер-спанієля та пуделя волонтери підібрали на вулиці, а згодом перевірили його на наявність мікрочипа із контактними даними власників.